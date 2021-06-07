Оппозиция Замбии обвинила полицию в нападении на кортеж кандидата в президенты

Лусака, 7 июня. Руководитель «Объединенной партии национального развития Замбии» (UPND), кандидат в президенты Хакаинде Хичилема обвинил полицию страны в нападении на его кортеж в городе Чингола.

«Это варварство, и мы больше не будем его терпеть. По дороге в церковь полиция, следуя инструкциям, заблокировала нас и начала стрелять из пистолетов, баллончиков со слезоточивым газом и всевозможного оружия», — рассказал Хичилема.

Также он заявил, что «Патриотический фронт» (PF), от которого баллотируется действующий президент Замбии Эдгар Лунгу, должен покинуть политическую сцену африканской страны.

The reasons PF must go couldn't be clearer as moments ago, the Police fired gunshots and tear gas as we were on our way to Church here in Chingola. In a Christian nation surely? All I can say is this won't stop Zambians from taking you out of office @EdgarCLungu! pic.twitter.com/YDNNYA9m9a — Hakainde Hichilema (@HHichilema) June 6, 2021

Президентская администрация не стала комментировать инцидент.

Борьба между главными кандидатами на пост главы Замбии обострилась накануне выборов, намеченных на август текущего года. Хакаинде Хичилема в третий раз сойдется в борьбе за кресло президента с Эдгаром Лунгу.

Оппозиция считает, что действующий лидер исчерпал максимальное количество сроков работы на главном посту страны, однако в середине мая конституционный суд решил, что первый приход Лунгу к власти не учитывается, поскольку он произошел после внезапной кончины экс-президента Майкла Сата.

В свою очередь, PF ранее обвинял оппозицию в попытке подкупа верховного суда, чтобы заблокировать Лунгу возможность баллотироваться.