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07 июня 22:34
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Оппозиция Замбии обвинила полицию в нападении на кортеж кандидата в президенты

Африка
Оппозиция Замбии обвинила полицию в нападении на кортеж кандидата в президенты
Global Look Press  /  © Peng Lijun / Xinhua

Лусака, 7 июня. Руководитель «Объединенной партии национального развития Замбии» (UPND), кандидат в президенты Хакаинде Хичилема обвинил полицию страны в нападении на его кортеж в городе Чингола.

«Это варварство, и мы больше не будем его терпеть. По дороге в церковь полиция, следуя инструкциям, заблокировала нас и начала стрелять из пистолетов, баллончиков со слезоточивым газом и всевозможного оружия», — рассказал Хичилема.

Также он заявил, что «Патриотический фронт» (PF), от которого баллотируется действующий президент Замбии Эдгар Лунгу, должен покинуть политическую сцену африканской страны.

Президентская администрация не стала комментировать инцидент.

Борьба между главными кандидатами на пост главы Замбии обострилась накануне выборов, намеченных на август текущего года. Хакаинде Хичилема в третий раз сойдется в борьбе за кресло президента с Эдгаром Лунгу.

Оппозиция считает, что действующий лидер исчерпал максимальное количество сроков работы на главном посту страны, однако в середине мая конституционный суд решил, что первый приход Лунгу к власти не учитывается, поскольку он произошел после внезапной кончины экс-президента Майкла Сата.

В свою очередь, PF ранее обвинял оппозицию в попытке подкупа верховного суда, чтобы заблокировать Лунгу возможность баллотироваться.

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Все новости / Африка / Оппозиция Замбии обвинила полицию в нападении на кортеж кандидата в президенты
африка замбия
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