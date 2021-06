Оппозиция Замбии обвинила полицию в нападении на кортеж кандидата в президенты

Лусака, 7 июня. Руководитель «Объединенной партии национального развития Замбии» (UPND), кандидат в президенты Хакаинде Хичилема обвинил полицию страны в нападении на его кортеж в городе Чингола.

Также он заявил, что «Патриотический фронт» (PF), от которого баллотируется действующий президент Замбии Эдгар Лунгу, должен покинуть политическую сцену африканской страны.

The reasons PF must go couldn't be clearer as moments ago, the Police fired gunshots and tear gas as we were on our way to Church here in Chingola. In a Christian nation surely? All I can say is this won't stop Zambians from taking you out of office @EdgarCLungu! pic.twitter.com/YDNNYA9m9a