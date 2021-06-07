Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак

Москва, 7 июня. Юрист рассказала, как происходил разговор с телеведущей Ксенией Собчак, с которой она требует 50 млн рублей за вопрос с намеком на эскортниц.

По словам девушки, Собчак во время ПМЭФ вела канал в Telegram, в котором она опубликовала неполное видео. Юрист утверждает, что телеведущая задавала ей много вопросов, на которые Собчак получила ответы. Также, со слов истицы, журналистка снимала ее туфли, но это на ролике не видно. При этом заявительница не стала комментировать детали судебного процесса и ожидания от него, сообщают «Невские Новости».

Ранее Ксения Собчак отреагировала на поданный против нее иск. Она заявила, что никакого оскорбления не было, но все решит суд, сообщал ФАН.