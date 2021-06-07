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07 июня 22:34
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото

Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
instagram.com  /  @iliyaprusikin

Москва, 7 июня. Певица Софья Таюрская, совсем недавно рассказавшая о романе с коллегой по сцене Ильей Прусикиным, удивила фанатов смелыми фото в мокром белье.

Певица показала смелые кадры в Instagram, возлюбленная солиста группы Little Big позировала в мокром белье на голое тело. Выдающиеся формы Таюрской удивили поклонников. Многие с сожалением отметили, что такая красавица уже занята. Ведь буквально несколько дней назад артистка впервые призналась, что около года встречается с Прусикиным.

«Ильичу фортануло»;

«Ее талия — аномалия! Ее талия — песочные часы!»;

«Соня, ты прекрасна!» — осыпали девушку комплиментами преданные подписчики.

Таюрская заметила, что давно мечтала о подобной фотосессии. Она пообещала поклонникам показать еще несколько кадров из этой же серии, если они постараются и как можно больше лайков оставят под постом.

До этого солистка Little Big объяснила, почему почти год скрывала свои отношения с певцом Прусикиным. Она заметила, что это навлекло бы на нее ненависть фанатов создателя музыкальной группы. Ведь за год до этого он развелся с артисткой Ириной Смелой. Таюрская подчеркнула, что не хотела бы получить клеймо разлучницы, так как пара развелась по собственному решению за несколько месяцев до того, как между ней и Прусикиным начался роман. Солисты коллектива Little Big не так давно опубликовали совместную фотографию, передает «Вечерняя Москва».

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Все новости / Шоу-бизнес / Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
звезды Прусикин Little Big таюрская
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