Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото

Москва, 7 июня. Певица Софья Таюрская, совсем недавно рассказавшая о романе с коллегой по сцене Ильей Прусикиным, удивила фанатов смелыми фото в мокром белье.

Певица показала смелые кадры в Instagram, возлюбленная солиста группы Little Big позировала в мокром белье на голое тело. Выдающиеся формы Таюрской удивили поклонников. Многие с сожалением отметили, что такая красавица уже занята. Ведь буквально несколько дней назад артистка впервые призналась, что около года встречается с Прусикиным.

«Ильичу фортануло»; «Ее талия — аномалия! Ее талия — песочные часы!»; «Соня, ты прекрасна!» — осыпали девушку комплиментами преданные подписчики.

Таюрская заметила, что давно мечтала о подобной фотосессии. Она пообещала поклонникам показать еще несколько кадров из этой же серии, если они постараются и как можно больше лайков оставят под постом.

До этого солистка Little Big объяснила, почему почти год скрывала свои отношения с певцом Прусикиным. Она заметила, что это навлекло бы на нее ненависть фанатов создателя музыкальной группы. Ведь за год до этого он развелся с артисткой Ириной Смелой. Таюрская подчеркнула, что не хотела бы получить клеймо разлучницы, так как пара развелась по собственному решению за несколько месяцев до того, как между ней и Прусикиным начался роман. Солисты коллектива Little Big не так давно опубликовали совместную фотографию, передает «Вечерняя Москва».