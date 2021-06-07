Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов

Москва, 7 июня. Действия УЕФА в отношении украинской сборной являются неправомерными. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Глава РФС осудил решение УЕФА одобрить новую форму сборной Украины для матчей Евро-2020. Речь идет об одежде с изображением карты, где видны очертания Крыма. По мнению Колоскова, в форме присутствует определенная политическая подоплека.

«А лозунги никакого отношения к карте не имеют и к экипировке тоже», — подчеркнул президент РФС в беседе с «Политикой Сегодня».

На форме украинской сборной по футболу написаны националистические кричалки. Колосков назвал это провокацией и отметил, что УЕФА пошел на поводу у Киева.

В Кремле ранее прокомментировали новую форму украинских футболистов, сообщает НСН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отделять спорт от политики.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что на Украине происходит деградация. Провокации, такие как новая форма футболистов, совершаются под давлением руководства страны, констатировал парламентарий.