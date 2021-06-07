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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов

Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
wikipedia.org  /  Football.ua/CC BY-SA 3.0

Москва, 7 июня. Действия УЕФА в отношении украинской сборной являются неправомерными. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Глава РФС осудил решение УЕФА одобрить новую форму сборной Украины для матчей Евро-2020. Речь идет об одежде с изображением карты, где видны очертания Крыма. По мнению Колоскова, в форме присутствует определенная политическая подоплека.

«А лозунги никакого отношения к карте не имеют и к экипировке тоже», — подчеркнул президент РФС в беседе с «Политикой Сегодня».

На форме украинской сборной по футболу написаны националистические кричалки. Колосков назвал это провокацией и отметил, что УЕФА пошел на поводу у Киева.

В Кремле ранее прокомментировали новую форму украинских футболистов, сообщает НСН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отделять спорт от политики.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что на Украине происходит деградация. Провокации, такие как новая форма футболистов, совершаются под давлением руководства страны, констатировал парламентарий.

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Все новости / Политика / Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
футбол украина сборная колосков форма
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