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07 июня 22:33
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины

Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
 /  ПолитРоссия

Москва, 7 июня. Журналисты Украины праздновали 6 июня свой профессиональный праздник. Эксперт по русско-украинским отношениям Ростислав Ищенко оценил вклад СМИ в события на Украине.

Журналисты Украины внесли большой вклад в успех Майдана в 2014 году, они выполняли свою роль в зомбировании населения. После событий 2014 года страна стала катиться по наклонной, гражданская война унесла жизни десятков тысяч украинцев. Украина потеряла территориальную целостность, Крым стал российским, а Луганская и Донецкая республики провозгласили свою независимость. Экономический кризис настиг апогея, украинские заробитчане вынуждены искать заработок в Европе и в России.

«Пустые животы не способствовали перевариванию традиционной пропаганды», — заявил Ищенко на страницах издания «Украина.ру».

А так как без пропаганды украинскому обществу выжить невозможно, роль журналистов, а порой и экспертов, стали выполнять активисты нацистских сообществ. Журналистика на Украине начала вымирать, специалисты стали уходить из профессии. Агитация на Украине происходит с определенным уклоном, в котором превалируют русофобские настроения.

«Убогую косноязычную агитку, а других не требуется, сложит любой Шариков. Пусть попробует кто-нибудь не поверить, наци по вызову моментально прибудут и объяснят смутьяну «политику партии», — пишет политолог.

Участники и сподвижники майдана среди журналистов начали сливаться, кто-то в политику, используя связи. Владельцы медиаресурсов постарались поскорее сбагрить свой бизнес и свалить за границу, чтобы спокойно потратить свои деньги.

Простые работники пера столкнулись с урезанием зарплаты и сокращением рабочих мест. В нормальных журналистах Украина перестала нуждаться, отметил Ищенко.

«С задачами актуальной украинской пропаганды справится даже полуграмотный имбецил из нацистских «эскадронов смерти». Тем более что с ним никто и не будет спорить — себе дороже», — уточнил эксперт.

В честь профессионального праздника Ищенко преподнес украинским журналистам хорошую новость. Он прокомментировал нынешнее положение дел в стране, где олигархи порушили баланс противодействующих сил и запустили цепочку саморазрушения Украины.

«Заказчики майдана — украинские олигархи, совратившие, развратившие и, в конечном итоге, выбросившие на историческую помойку и журналистов, и экспертов, и чиновников, и политиков, олигархи, получившие от майдана наибольшее количество бонусов, тоже исчерпали свое счастье», — заявил Ищенко.

Западу Украина стала обузой, навести порядок в которой не представляется возможным. Политолог Армен Гаспарян хлестко назвал ее «чемоданом без ручки», от которого все хотят избавиться. Украинские олигархи утратили для Запада привлекательность, так же как и сама страна.

«Не нужна Украина, сорвавшаяся в неуправляемый штопор, не нужны и её олигархи. Они представляют для Запада интерес лишь в качестве добычи», — отметил политолог.

В результате своих недальновидных действий олигархи оказались в положении просящего в ожидании своей очереди на прием к Зеленскому, который в былые времена веселил их на корпоративах, а теперь смешит все мировое сообщество. Да к тому же заявляет во всеуслышание, что за время его президентства Украина избавится от всех олигархов.

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Все новости / Политика / Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
украина журналисты ищенко олигархи
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