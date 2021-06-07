Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины

Москва, 7 июня. Журналисты Украины праздновали 6 июня свой профессиональный праздник. Эксперт по русско-украинским отношениям Ростислав Ищенко оценил вклад СМИ в события на Украине.

Журналисты Украины внесли большой вклад в успех Майдана в 2014 году, они выполняли свою роль в зомбировании населения. После событий 2014 года страна стала катиться по наклонной, гражданская война унесла жизни десятков тысяч украинцев. Украина потеряла территориальную целостность, Крым стал российским, а Луганская и Донецкая республики провозгласили свою независимость. Экономический кризис настиг апогея, украинские заробитчане вынуждены искать заработок в Европе и в России.

«Пустые животы не способствовали перевариванию традиционной пропаганды», — заявил Ищенко на страницах издания «Украина.ру».

А так как без пропаганды украинскому обществу выжить невозможно, роль журналистов, а порой и экспертов, стали выполнять активисты нацистских сообществ. Журналистика на Украине начала вымирать, специалисты стали уходить из профессии. Агитация на Украине происходит с определенным уклоном, в котором превалируют русофобские настроения.

«Убогую косноязычную агитку, а других не требуется, сложит любой Шариков. Пусть попробует кто-нибудь не поверить, наци по вызову моментально прибудут и объяснят смутьяну «политику партии», — пишет политолог.

Участники и сподвижники майдана среди журналистов начали сливаться, кто-то в политику, используя связи. Владельцы медиаресурсов постарались поскорее сбагрить свой бизнес и свалить за границу, чтобы спокойно потратить свои деньги.

Простые работники пера столкнулись с урезанием зарплаты и сокращением рабочих мест. В нормальных журналистах Украина перестала нуждаться, отметил Ищенко.

«С задачами актуальной украинской пропаганды справится даже полуграмотный имбецил из нацистских «эскадронов смерти». Тем более что с ним никто и не будет спорить — себе дороже», — уточнил эксперт.

В честь профессионального праздника Ищенко преподнес украинским журналистам хорошую новость. Он прокомментировал нынешнее положение дел в стране, где олигархи порушили баланс противодействующих сил и запустили цепочку саморазрушения Украины.

«Заказчики майдана — украинские олигархи, совратившие, развратившие и, в конечном итоге, выбросившие на историческую помойку и журналистов, и экспертов, и чиновников, и политиков, олигархи, получившие от майдана наибольшее количество бонусов, тоже исчерпали свое счастье», — заявил Ищенко.

Западу Украина стала обузой, навести порядок в которой не представляется возможным. Политолог Армен Гаспарян хлестко назвал ее «чемоданом без ручки», от которого все хотят избавиться. Украинские олигархи утратили для Запада привлекательность, так же как и сама страна.

«Не нужна Украина, сорвавшаяся в неуправляемый штопор, не нужны и её олигархи. Они представляют для Запада интерес лишь в качестве добычи», — отметил политолог.

В результате своих недальновидных действий олигархи оказались в положении просящего в ожидании своей очереди на прием к Зеленскому, который в былые времена веселил их на корпоративах, а теперь смешит все мировое сообщество. Да к тому же заявляет во всеуслышание, что за время его президентства Украина избавится от всех олигархов.