Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»

Берлин, 7 июня. Политика бывшего главы США Дональда Трампа вызвала «крайне значительные проблемы» в мире, как и «нарушение международного права» РФ и экономический подъем КНР.

Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас во время выступления на презентации «Белой книги мультилатерализма», подготовленной в правительстве и Германском обществе внешней политики (DGAP). По его словам, в последнее время многие международные организации находились под давлением, что связано с политикой во времена президентства Трампа.

«Это обозначило отход (США — Прим. ред.) от международной дипломатии и международных организаций, это вызвало у нас крайне значительные проблемы, поскольку одновременно мы наблюдали затяжные нарушения международного права со стороны России, а также стремление Китая в последние годы сформировать международный порядок по своим представлениям, действуя все более настойчиво», — отметил Маас.

Кроме того министр иностранных дел Германии предложил заключить глобальный договор по предотвращению пандемий. Он заявил о необходимо вместе готовиться к следующим кризисам здравоохранения, сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее МИД ФРГ прокомментировал новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2». В ведомстве заявили, что Берлин отвергает любые экстерриториальные ограничения.