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новостей
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
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Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»

Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
Global Look Press  /  Felix Zahn/photothek.net via www

Берлин, 7 июня. Политика бывшего главы США Дональда Трампа вызвала «крайне значительные проблемы» в мире, как и «нарушение международного права» РФ и экономический подъем КНР.

Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас во время выступления на презентации «Белой книги мультилатерализма», подготовленной в правительстве и Германском обществе внешней политики (DGAP). По его словам, в последнее время многие международные организации находились под давлением, что связано с политикой во времена президентства Трампа.

«Это обозначило отход (США — Прим. ред.) от международной дипломатии и международных организаций, это вызвало у нас крайне значительные проблемы, поскольку одновременно мы наблюдали затяжные нарушения международного права со стороны России, а также стремление Китая в последние годы сформировать международный порядок по своим представлениям, действуя все более настойчиво», — отметил Маас.

Кроме того министр иностранных дел Германии предложил заключить глобальный договор по предотвращению пандемий. Он заявил о необходимо вместе готовиться к следующим кризисам здравоохранения, сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее МИД ФРГ прокомментировал новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2». В ведомстве заявили, что Берлин отвергает любые экстерриториальные ограничения.

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Все новости / Политика / Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
мид германия маас
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