Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»

Киев, 7 июня. Украина может блокировать газопровод «Северный поток — 2» в случае совпадения двух моментов, заявил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

Украина должна провести значительную работу в Конгрессе Соединенных Штатов. Помощь в этом вопросе обязана оказать диаспора. Незалежная должна убедить местных конгрессменов, что проект является «угрозой энергетической безопасности в Европе», подчеркнул Смешко в эфире украинского телеканала.

«Теоретически — если двухпартийная система сработает в конгрессе — они могут принять соответствующий акт. И плюс если партия «Зеленые» победит на выборах в Германии, есть шанс», — заявил генерал-полковник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ США вводить рестрикции против оператора, задействованного в российском проекте, передает «Национальная служба новостей». Подобные шаги не направлены на поддержку Киева, уверен президент.