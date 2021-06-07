Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж

Москва, 7 июня. Туроператоры вряд ли решатся отправлять клиентов за границу грузопассажирскими рейсами. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

По его словам, такое если и происходит, то в очень редких случаях, поскольку это нарушение. Однако туроператоры лишний раз рисковать не будут, уверен Шпилько. При этом компании получили достаточное количество предупреждений о возможных последствиях не только от Росавиации, но и от Ростуризма, передает «Радио 1».

Шпилько напомнил, что сейчас грузопассажирскими рейсами могут воспользоваться индивидуальные путешественники, которые не обращались за услугами к туроператорам. Наряду с этим такие перелеты доступны гражданам с недвижимостью или видом на жительство в другой стране, тем, кто отправляется за границу для лечения, а также студентам, обладающим специальной визой.

На текущий момент Россия восстановила международное авиасообщение с 43 государствами. В их число входят Шри-Ланка, Эфиопия, Венесуэла и Мальта.