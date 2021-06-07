Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий

Москва, 7 июня. Отправителем письма с призывом стал Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения по индексации пенсий работающим пенсионерам», — сказано в тексте письма.

В объединении обратили внимание на то, что правительство не приняло проекты законов, которые подготовили депутаты по этой теме. Шмаков обращается к российскому лидеру с просьбой вмешаться в ситуацию.

ФАН разбирался с индексацией и надбавками к пенсиям, которых россиянам стоит ожидать летом 2021 года.