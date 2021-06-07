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новостей
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
Все новости

ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники

Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 7 июня. Украина находится в катастрофической ситуации, потому что ВСУ испытывают острую нехватку бронетехники и снарядов, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

Украинский военный сообщил, что ВСУ бьют тревогу из-за нехватки бронетранспортеров и другой колесной техники. Однако это далеко не все проблемы, решить которые современная Украина не в состоянии.

«У нас броневиков не хватает. Даже если бы это были 152-е БТРы, и то было бы неплохо. Хоть что-то есть. Командиры были бы и этому рады. А у нас огромного количества автомобилей нет», — заявил Кривонос.

По его словам, изготавливать технику самостоятельно страна не может, потому что заводы фактически уничтожены. Предприятия оборонного сектора находятся на грани вымирания. Большие проблемы существуют и с производством снарядов. По оценке эксперта, имеющихся в запасе боеприпасов не хватит даже на месяц в случае активных боевых действий.

«Вопрос даже не только в том, что мы имеем, а сможем ли мы кормить те пушки, которые у нас есть. Вопрос номер один сейчас насытить огромное количество запасов, которые позволили бы хотя бы месяц воевать», — заявил он.

Ранее экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уволился из ВСУ, а также назвал невозможной массовую мобилизацию в стране, о которой говорил президент Владимир Зеленский, передает RT.

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украина всу армия снаряды
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