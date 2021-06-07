ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники

Киев, 7 июня. Украина находится в катастрофической ситуации, потому что ВСУ испытывают острую нехватку бронетехники и снарядов, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

Украинский военный сообщил, что ВСУ бьют тревогу из-за нехватки бронетранспортеров и другой колесной техники. Однако это далеко не все проблемы, решить которые современная Украина не в состоянии.

«У нас броневиков не хватает. Даже если бы это были 152-е БТРы, и то было бы неплохо. Хоть что-то есть. Командиры были бы и этому рады. А у нас огромного количества автомобилей нет», — заявил Кривонос.

По его словам, изготавливать технику самостоятельно страна не может, потому что заводы фактически уничтожены. Предприятия оборонного сектора находятся на грани вымирания. Большие проблемы существуют и с производством снарядов. По оценке эксперта, имеющихся в запасе боеприпасов не хватит даже на месяц в случае активных боевых действий.

«Вопрос даже не только в том, что мы имеем, а сможем ли мы кормить те пушки, которые у нас есть. Вопрос номер один сейчас насытить огромное количество запасов, которые позволили бы хотя бы месяц воевать», — заявил он.

Ранее экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уволился из ВСУ, а также назвал невозможной массовую мобилизацию в стране, о которой говорил президент Владимир Зеленский, передает RT.