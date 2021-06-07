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21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
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Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
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Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35

Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
pixabay.com

Москва, 7 июня. Комплексы РЭБ РФ вполне могут взять в заложники американские истребители F-35. Однако победу принесет специальное оружие. Какое именно – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Находящиеся на Кольском полуострове средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России могут блокировать связь с космическими аппаратами. Таким образом, подчеркнули специалисты, приобретенные Королевскими ВВС Норвегии американские истребители F-35 не смогут выполнять боевые задачи.

Это же касается и ударных дронов, которые Норвегия так же намерена приобрести у США. Главную опасность для норвежской авиации представляют комплексы «Мурманск-БН». Именно они способны глушить связь американских истребителей пятого поколения с военными спутниками.

Однако, как подчеркнул в беседе с журналистами телеканала «Царьград» военный эксперт Юрий Кнутов, несмотря на то, что часть опасений западных специалистов оправдана, без связи со спутников F-35 могут запросто продолжать автономный полет.

«Будет заблокирован канал управления, но сам самолёт останется исправен. Он может летать, но не станет получать команды. В этом и состоит проблема для F-35», — уточнил военный эксперт.

Он также добавил, что РЭБ являются эффективным способом борьбы с вражеской авиацией, но победу в сражении принесут не они, а лазеры боевой мощности.

«Победа будет одержана, когда появится третье направление, уже на новых физических принципах, - лазеры большой мощности либо плазмоиды», — резюмировал Юрий Кнутов.

Напомним, ранее редактор журнала National Interest Крис Осборн сравнил российский истребитель МиГ-29 с F/A-18 ВМС США.

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РЭБ норвегия армия f-35 истребители сша
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