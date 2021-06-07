Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35

Москва, 7 июня. Комплексы РЭБ РФ вполне могут взять в заложники американские истребители F-35. Однако победу принесет специальное оружие. Какое именно – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Находящиеся на Кольском полуострове средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России могут блокировать связь с космическими аппаратами. Таким образом, подчеркнули специалисты, приобретенные Королевскими ВВС Норвегии американские истребители F-35 не смогут выполнять боевые задачи.

Это же касается и ударных дронов, которые Норвегия так же намерена приобрести у США. Главную опасность для норвежской авиации представляют комплексы «Мурманск-БН». Именно они способны глушить связь американских истребителей пятого поколения с военными спутниками.

Однако, как подчеркнул в беседе с журналистами телеканала «Царьград» военный эксперт Юрий Кнутов, несмотря на то, что часть опасений западных специалистов оправдана, без связи со спутников F-35 могут запросто продолжать автономный полет.

«Будет заблокирован канал управления, но сам самолёт останется исправен. Он может летать, но не станет получать команды. В этом и состоит проблема для F-35», — уточнил военный эксперт.

Он также добавил, что РЭБ являются эффективным способом борьбы с вражеской авиацией, но победу в сражении принесут не они, а лазеры боевой мощности.

«Победа будет одержана, когда появится третье направление, уже на новых физических принципах, - лазеры большой мощности либо плазмоиды», — резюмировал Юрий Кнутов.

Напомним, ранее редактор журнала National Interest Крис Осборн сравнил российский истребитель МиГ-29 с F/A-18 ВМС США.