Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии

Минск, 7 июня. Крэйг Вудкрофт занял пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею.

Заседание Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) состоялось 7 июня. В ходе него члены исполнительного комитета отправили в отставку главного тренера национальной команды Михаила Захарова. Наставником сборной Белоруссии был назначен Крэйг Вудкрофт, возглавляющий минское «Динамо», сообщает «Мир 24».

Вместе с помощниками он подготовит команду к квалификационному турниру ОИ-2022. За единственную путевку на Олимпиаду в Пекине будут бороться сборные Белоруссии, Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D пройдет в Братиславе с 26 по 29 августа.

Ранее сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею 2021 года. В финальном матче подопечные Жерара Галлана обыграли команду Финляндии.