Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию

Берлин, 7 июня. Однажды бежавшие от тоталитарных режимов в демократичную Германию русские, казахи, украинцы и многие другие возвращаются на родину. И вновь — бегут от тоталитаризма.

Youtube-канал «Голос Европы» опубликовал эксклюзивный перевод видеоролика жителя ФРГ по имени Клаус. Клаус зарабатывает на жизнь консультациями: он помогает крупным компаниям и небольшим фирмам, а также простым геррам и фрау, объединенным общей целью — покинуть Германию. Клаус удивляется, что больше всего эмигрирующих среди тех, кто однажды бежал в Германию от преследований или гнета авторитарных режимов, но теперь их потомки покидают страну по той же причине.

«Российские немцы бегут из Германии. Почему я так говорю? Потому что я каждый день получаю тысячи писем — писем от тех, кто желает покинуть лучшую Германию всех времен. Особенно многие этого хотят в последние недели. И это планируют те люди, которые уже однажды в своей жизни переезжали — люди из России, Казахстана, Киргизии, Украины, даже Польши! Которые приехали в 80-е, которым сейчас по 60, а то и по 70 лет. Люди, которые жили в диктатурах, люди, которые знают, что такое диктатура, которые помнят, что такое фашизм и что такое коммунизм. Люди мне так и говорят: «Клаус, в Германии сейчас происходит то, что мы уже переживали в прошлом. То, что помним мы и наши родители»», — сокрушенно описывает Клаус масштабы бегства.

От тоталитарной демократии в Россию бегут иностранцы не только из Германии, но и из других стран мира, порой мигрируя не поодиночке, а целыми большими семьями. Отечественные зрители тепло отреагировали на эмоциональную речь Клауса и призвали его самого и других жителей ФРГ и ЕС переезжать — в России места хватит всем.

«В России круто. Здесь много проблем, но есть главное — Свобода!» — зазывает немцев Евгений Токарев. «Всем привет! Немцы(которые не фашисты) у нас(в России) всегда приветствовались. Да, собственно, не только немцы. Мы приветствуем всех, кто с нами, кто готов строить Страну!» — соглашается с ним Peter Petrov. «Свободнее России нет страны, просто об этом не говорят, а живущие в России не понимают, что они живут в свободной стране», — уверен Эдгар Егоров. «Это правда. Живу в Италии 19 лет. И 19 лет назад было совсем другое и всё меняется в худшую сторону», — поддержала Клауса Наталья Азбукина.

Клаус в своем видеоролике затронул и другую важную причину массового бегства из страны — засилье беженцев, которым правительство канцлера Ангелы Меркель дает даже больше, чем тем, кто отдал Германии свои лучшие годы и честный труд. Отношение к иммигрантам, большинство из которых попадает в стране без денег, элементарных знаний и понимания языка, стало поводом для раскола немецкой общественности.