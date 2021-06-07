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07 июня 21:06
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новостей
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
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Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
Все новости

Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию

Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
НА «Харьков».

Берлин, 7 июня. Однажды бежавшие от тоталитарных режимов в демократичную Германию русские, казахи, украинцы и многие другие возвращаются на родину. И вновь — бегут от тоталитаризма.

Youtube-канал «Голос Европы» опубликовал эксклюзивный перевод видеоролика жителя ФРГ по имени Клаус. Клаус зарабатывает на жизнь консультациями: он помогает крупным компаниям и небольшим фирмам, а также простым геррам и фрау, объединенным общей целью — покинуть Германию. Клаус удивляется, что больше всего эмигрирующих среди тех, кто однажды бежал в Германию от преследований или гнета авторитарных режимов, но теперь их потомки покидают страну по той же причине.

«Российские немцы бегут из Германии. Почему я так говорю? Потому что я каждый день получаю тысячи писем — писем от тех, кто желает покинуть лучшую Германию всех времен. Особенно многие этого хотят в последние недели. И это планируют те люди, которые уже однажды в своей жизни переезжали — люди из России, Казахстана, Киргизии, Украины, даже Польши! Которые приехали в 80-е, которым сейчас по 60, а то и по 70 лет. Люди, которые жили в диктатурах, люди, которые знают, что такое диктатура, которые помнят, что такое фашизм и что такое коммунизм. Люди мне так и говорят: «Клаус, в Германии сейчас происходит то, что мы уже переживали в прошлом. То, что помним мы и наши родители»», — сокрушенно описывает Клаус масштабы бегства.

От тоталитарной демократии в Россию бегут иностранцы не только из Германии, но и из других стран мира, порой мигрируя не поодиночке, а целыми большими семьями. Отечественные зрители тепло отреагировали на эмоциональную речь Клауса и призвали его самого и других жителей ФРГ и ЕС переезжать — в России места хватит всем.

«В России круто. Здесь много проблем, но есть главное — Свобода!» — зазывает немцев Евгений Токарев.

«Всем привет! Немцы(которые не фашисты) у нас(в России) всегда приветствовались. Да, собственно, не только немцы. Мы приветствуем всех, кто с нами, кто готов строить Страну!» — соглашается с ним Peter Petrov.

«Свободнее России нет страны, просто об этом не говорят, а живущие в России не понимают, что они живут в свободной стране», — уверен Эдгар Егоров.

«Это правда. Живу в Италии 19 лет. И 19 лет назад было совсем другое и всё меняется в худшую сторону», — поддержала Клауса Наталья Азбукина.

Клаус в своем видеоролике затронул и другую важную причину массового бегства из страны — засилье беженцев, которым правительство канцлера Ангелы Меркель дает даже больше, чем тем, кто отдал Германии свои лучшие годы и честный труд. Отношение к иммигрантам, большинство из которых попадает в стране без денег, элементарных знаний и понимания языка, стало поводом для раскола немецкой общественности.

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Все новости / Общество / Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
россия германия эмиграция европа диктатура тоталитаризм миграция иммиграция авторитаризм
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