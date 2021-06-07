Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров

Москва, 7 июня. Рассмотрение заявления Генпрокуратуры об определении подсудности дела главаря одной из крупнейших в стране группировок киллера Аслана Гагиева отложили на день.

Соответствующее решение принял Верховный суд России. Заседание состоится в 13:00 по московскому времени во вторник, 8 июня, передает пресс-служба юридической инстанции. В итоге будет определен суд, который рассмотрит уголовное дело, возбужденное против Гагиева.

По версии следствия, в период с 2012-го по 2013 год уроженец села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Гагиев, а также участники созданной им банды совершили шесть убийств. В том числе зампрокурора Промышленного района Владикавказа.

Еще в 2019 году членов преступной группировки Аслана Гагиева получили 17 лет колонии строгого режима за многочисленные преступления: убийства, покушения на убийства, незаконное лишение свободы и оборот оружия.