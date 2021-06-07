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Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
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07 июня 21:05
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новостей
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
Все новости

Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт

  /   Обновлено: 07 июня 2021 20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
ТАСС  /  Рюмин Александр

Вольгинский, 7 июня. Экс-солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов не смог дать концерт во Владимирской области. Музыкант появился перед зрителями в таком состоянии, что его пришлось уводить со сцены.

Самойлов должен был выступить в Вольгинском. Но музыкант не дал фанатам насладиться треками. В TikTok попало видео, на кадрах которого заметно, как экс-лидера популярной некогда группы «Агата Кристи» придерживает за одежду администратор. В конце концов пьяный артист не выдерживает, усаживается и начинает петь.

«Увели Глебку. Это лучшее, что они могли сделать для нас», — цитирует автора ролика сайт 360tv.ru.

Всю творческую карьеру Самойлов мечтал о собственной группе, но в 1987 присоединился к музыкантам Петру Маю, Александру Козлову и старшему брату Вадиму Самойлову. Так в 1988 появилась легендарная группа «Агата Кристи». Первый концерт коллектива под таким названием прошел в Уральском политехническом институте. Большую часть песен писал Самойлов-младший. Автором текстов он был вплоть до развала коллектива в 2010 году.

Музыкант успел «засветиться» и в фильмах. В 2010 вышел «Эпилог» с его участием, в 2014 году — «Я не изменюсь!», а в 2016 году — документальная лента «Как на войне».

В центре скандала ранее оказалась певица Ольга Бузова. Участники фестиваля ParkSeason Fest пожаловались на неадекватное поведение звезды на концерте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
Глеб Самойлов концерт агата кристи
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