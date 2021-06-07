Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт

Вольгинский, 7 июня. Экс-солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов не смог дать концерт во Владимирской области. Музыкант появился перед зрителями в таком состоянии, что его пришлось уводить со сцены.

Самойлов должен был выступить в Вольгинском. Но музыкант не дал фанатам насладиться треками. В TikTok попало видео, на кадрах которого заметно, как экс-лидера популярной некогда группы «Агата Кристи» придерживает за одежду администратор. В конце концов пьяный артист не выдерживает, усаживается и начинает петь.

«Увели Глебку. Это лучшее, что они могли сделать для нас», — цитирует автора ролика сайт 360tv.ru.

Всю творческую карьеру Самойлов мечтал о собственной группе, но в 1987 присоединился к музыкантам Петру Маю, Александру Козлову и старшему брату Вадиму Самойлову. Так в 1988 появилась легендарная группа «Агата Кристи». Первый концерт коллектива под таким названием прошел в Уральском политехническом институте. Большую часть песен писал Самойлов-младший. Автором текстов он был вплоть до развала коллектива в 2010 году.

Музыкант успел «засветиться» и в фильмах. В 2010 вышел «Эпилог» с его участием, в 2014 году — «Я не изменюсь!», а в 2016 году — документальная лента «Как на войне».

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