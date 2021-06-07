Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли

Москва, 7 июня. Ограничения на ввоз иностранных сыров позволят отечественным производителям конкурировать на равных с западными поставщиками в будущем.

Российские производители сыра воспринимают в положительном ключе заявление замглавы МИД Александра Панкина о том, что России придется свыкнуться с западными санкциями. Об этом «Радио 1» сообщил основатель «Истринской сыроварни» Олег Сирота.

«Российских фермеров, сыроваров, прежде всего подмосковных, обнадеживают слова МИД. Если так действительно будет, то можно планировать долгосрочные кредиты, строить новые сыроварни, фермы, не переживать за внутренний рынок», – сказал подмосковный сыровар.

По слова бизнесмена, отечественным производителям сыра потребуется еще 5-7 лет, чтобы конкурировать с зарубежными коллегами на равных. Сирота также отметил, что на сегодняшний день примерно половина оборудования для сыроварения импортируется из-за рубежа.

Пармезан не станут убирать из списка санкционных продуктов. Он останется в нем вместе с другими видами иностранных сыров, сообщалось ранее.