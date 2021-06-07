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07 июня 21:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
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Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли

Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
sztu.customs.ru  /  официальный сайт Северо-Западного таможенного управления

Москва, 7 июня. Ограничения на ввоз иностранных сыров позволят отечественным производителям конкурировать на равных с западными поставщиками в будущем.

Российские производители сыра воспринимают в положительном ключе заявление замглавы МИД Александра Панкина о том, что России придется свыкнуться с западными санкциями. Об этом «Радио 1» сообщил основатель «Истринской сыроварни» Олег Сирота.

«Российских фермеров, сыроваров, прежде всего подмосковных, обнадеживают слова МИД. Если так действительно будет, то можно планировать долгосрочные кредиты, строить новые сыроварни, фермы, не переживать за внутренний рынок», – сказал подмосковный сыровар.

По слова бизнесмена, отечественным производителям сыра потребуется еще 5-7 лет, чтобы конкурировать с зарубежными коллегами на равных. Сирота также отметил, что на сегодняшний день примерно половина оборудования для сыроварения импортируется из-за рубежа.

Пармезан не станут убирать из списка санкционных продуктов. Он останется в нем вместе с другими видами иностранных сыров, сообщалось ранее.

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санкции Олег Сирота сыр
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