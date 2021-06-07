Сосновский: Кац расчищает поле игры после потери «вожака стаи» Навального

Максим Кац опубликовал поздравление Алексею Навальному, отбывающему наказание по делу «Ив Роше» в колонии, и рассказал своим подписчикам о том, как его фигура появилась в политическом поле. Учитывая непростой характер их взаимоотношений, как считает Александр Сосновский, можно предположить, что Кац преследует свои личные интересы на фоне отсутствия «вожака стаи».

В минувшую субботу, 5 июня, оппозиционер и профессиональный игрок в покер Кац разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором «заочно» поздравил Навального с прошедшим днем рождения и выразил сожаление в связи с его нахождением в тюрьме якобы по сфабрикованному делу. Кац признал, что в прошлом между ними действительно возникали дискуссии и разногласия, но в настоящее время все это не имеет значения.

«Навальный незаконно отправлен в тюрьму и содержится там в пыточных условиях. Наверное, в ситуации обычной политической дискуссии мы с Навальным много спорили бы и вряд ли оказались бы в одной партии. Но в ситуации такого давления никакой речи быть не может про разногласия», — подчеркнул оппозиционер.

Далее Кац более 20 минут посвятил рассказу о становлении Навального, его первых шагах в либерально-оппозиционных кругах и попытках попасть в большую политику, фактически выразив таким образом поддержку основателю «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) и его команде.

Prt Scr youtube.com / Максим Кац

Подобная риторика выглядит странно, если вспомнить о непрекращающемся многолетнем конфликте между Кацем и соратниками Навального. Они неоднократно выражали взаимную антипатию, а в одном из эфиров ведущий канала «Навальный LIVE» Владимир Милов нелицеприятно отзывался о Каце, называя его болтуном и «мальчиком по имени Максим», который каждый раз придумывает абсолютно разный повод для того, чтобы нападать на Навального и его команду. По мнению Милова, Кац вообще не делает ничего хорошего. Как высказывался менеджер проектов ФБК Леонид Волков, если Кац «выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка, значит, это утка».

Prt Scr youtube.com / Политика Навального

Политолог и главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский, комментируя ситуацию, отметил, что Алексея Навального и Максима Каца врагами назвать сложно. При этом, как заявил эксперт Федеральному агентству новостей, они точно не являются друзьями, и когда такие люди начинают друг друга хвалить, то расценивать это нужно как некую попытку использовать сложившуюся ситуацию в личных интересах.

«Я думаю, Кац предпринимает, конечно, с точки зрения Навального, грязную попытку занять освободившееся место и расчистить для себя поле игры. С точки зрения самого Каца, наверное, это — абсолютно нормальное дело. Ну как же упустить, если вдруг оно все тут падает? А можно ведь подхватить и какие-то кусочки, а может быть, и очень крупные куски можно подобрать для себя», — объяснил Сосновский.

По мнению политолога, в настоящее время в либерально-оппозиционном сообществе происходит раздел того, что осталось после заключения Навального. Вероятно, это касается и развала его структур, и полного провала протестного движения, и шаткого положения российской оппозиции в целом.

«То, что мы наблюдаем, — это сейчас такая грызня шакалов после того, как стая потеряла своего вожака. Ну, конечно, тяжело называть Навального вожаком стаи, но вожаком стаи шакалов вполне можно его представить, и шакал Кац очень четко вписывается в это понимание стаи, разрывающей останки добычи после своего вожака», — заключил Александр Сосновский.

Напомним, после неудачной кампании команды Навального в попытке добиться его освобождения и на фоне возможного признания структур оппозиционера экстремистскими в экспертном сообществе начали появляться предположения о том, кто рискнет занять вакантное место лидера протестного движения. По мнению доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, на эту роль может претендовать олигарх Михаил Ходорковский, так как, в отличие от ближайших соратников Навального, он более предметен и абсолютно самодостаточен. Сам Ходорковский ранее заявлял, что на сегодняшний день в России нет лидеров протеста. Как заявил бизнесмен в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сейчас они «дезактивированы», а новые пока не самовыдвигаются.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.