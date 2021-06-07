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07 июня 22:33
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Сосновский: Кац расчищает поле игры после потери «вожака стаи» Навального

Общество
Сосновский: Кац расчищает поле игры после потери «вожака стаи» Навального
Невские Новости  / 

Максим Кац опубликовал поздравление Алексею Навальному, отбывающему наказание по делу «Ив Роше» в колонии, и рассказал своим подписчикам о том, как его фигура появилась в политическом поле. Учитывая непростой характер их взаимоотношений, как считает Александр Сосновский, можно предположить, что Кац преследует свои личные интересы на фоне отсутствия «вожака стаи».

В минувшую субботу, 5 июня, оппозиционер и профессиональный игрок в покер Кац разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором «заочно» поздравил Навального с прошедшим днем рождения и выразил сожаление в связи с его нахождением в тюрьме якобы по сфабрикованному делу. Кац признал, что в прошлом между ними действительно возникали дискуссии и разногласия, но в настоящее время все это не имеет значения.

«Навальный незаконно отправлен в тюрьму и содержится там в пыточных условиях. Наверное, в ситуации обычной политической дискуссии мы с Навальным много спорили бы и вряд ли оказались бы в одной партии. Но в ситуации такого давления никакой речи быть не может про разногласия», — подчеркнул оппозиционер.

Далее Кац более 20 минут посвятил рассказу о становлении Навального, его первых шагах в либерально-оппозиционных кругах и попытках попасть в большую политику, фактически выразив таким образом поддержку основателю «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) и его команде.

Сосновский: Кац расчищает поле игры после потери «вожака стаи» Навального
Prt Scr youtube.com  /  Максим Кац

Подобная риторика выглядит странно, если вспомнить о непрекращающемся многолетнем конфликте между Кацем и соратниками Навального. Они неоднократно выражали взаимную антипатию, а в одном из эфиров ведущий канала «Навальный LIVE» Владимир Милов нелицеприятно отзывался о Каце, называя его болтуном и «мальчиком по имени Максим», который каждый раз придумывает абсолютно разный повод для того, чтобы нападать на Навального и его команду. По мнению Милова, Кац вообще не делает ничего хорошего. Как высказывался менеджер проектов ФБК Леонид Волков, если Кац «выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка, значит, это утка».

Сосновский: Кац расчищает поле игры после потери «вожака стаи» Навального
Prt Scr youtube.com  / Политика Навального

Политолог и главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский, комментируя ситуацию, отметил, что Алексея Навального и Максима Каца врагами назвать сложно. При этом, как заявил эксперт Федеральному агентству новостей, они точно не являются друзьями, и когда такие люди начинают друг друга хвалить, то расценивать это нужно как некую попытку использовать сложившуюся ситуацию в личных интересах.

«Я думаю, Кац предпринимает, конечно, с точки зрения Навального, грязную попытку занять освободившееся место и расчистить для себя поле игры. С точки зрения самого Каца, наверное, это — абсолютно нормальное дело. Ну как же упустить, если вдруг оно все тут падает? А можно ведь подхватить и какие-то кусочки, а может быть, и очень крупные куски можно подобрать для себя», — объяснил Сосновский.

По мнению политолога, в настоящее время в либерально-оппозиционном сообществе происходит раздел того, что осталось после заключения Навального. Вероятно, это касается и развала его структур, и полного провала протестного движения, и шаткого положения российской оппозиции в целом.

«То, что мы наблюдаем, — это сейчас такая грызня шакалов после того, как стая потеряла своего вожака. Ну, конечно, тяжело называть Навального вожаком стаи, но вожаком стаи шакалов вполне можно его представить, и шакал Кац очень четко вписывается в это понимание стаи, разрывающей останки добычи после своего вожака», — заключил Александр Сосновский.

Напомним, после неудачной кампании команды Навального в попытке добиться его освобождения и на фоне возможного признания структур оппозиционера экстремистскими в экспертном сообществе начали появляться предположения о том, кто рискнет занять вакантное место лидера протестного движения. По мнению доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, на эту роль может претендовать олигарх Михаил Ходорковский, так как, в отличие от ближайших соратников Навального, он более предметен и абсолютно самодостаточен. Сам Ходорковский ранее заявлял, что на сегодняшний день в России нет лидеров протеста. Как заявил бизнесмен в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сейчас они «дезактивированы», а новые пока не самовыдвигаются.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

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Все новости / Общество / Сосновский: Кац расчищает поле игры после потери «вожака стаи» Навального
оппозиция навальный максим кац
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