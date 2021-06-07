Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 7 июня. Подавшая на журналистку и блогера Ксению Собчак иск Эльнара Троицкая поделилась подробностями того злополучного диалога на ПМЭФ-2021.

Глава собственной юридической фирмы Эльнара Троицкая подала на блогера с суд за оскорбление чести и достоинства. Поводом послужил видеоролик, который Собчак выложила на своем YouTube-канале. В нем она собрала нарезку с красивыми женщинами, которых назвала эскортницами и охотницами на ВИПов. Среди них есть сюжет с Троицкой.

Юрист рассказала о диалоге, который случился у них с Собчак и заявила, что блогер вырезала существенную часть беседы, оставшиеся части вырваны из контекста. Профессиональная честь и достоинство девушки пострадали, она намерена возместить этот ущерб через суд.

Эльнара Троицкая являлась участницей Петербургского экономического форума, и была в курсе о существовании рубрики Ксении Собчак про «форумчанок». Когда блогер начала задавать ей провокационные вопросы, Троицкая поняла, к чему та клонит и ответила, что она юрист и участник форума в роли эксперта телеканала «78». Возможно, журналистку сбил с толку внешний вид главы компании, девушка обладает привлекательными чертами лица, высокая и эффектная.

«Это неудивительно, я знаю реакцию всех на мою внешность в моей деятельности и в жизни», — пояснила Троицкая.

Участница форума ответила на все вопросы блогера, несмотря на ее странное поведение: Собчак пыталась снять с нее туфли под столом. Она посоветовала журналистке «не оценивать всех только по внешности». Видимо, добрый совет не пригодился блогеру.

Троицкая не стала комментировать детали судебного процесса и ожидания от него. Лишь сказала, что не стоит ждать мирового соглашения с Собчак. Все должен решить суд, подытожила юрист.

Ксения Собчак прокомментировала поданный против нее иск. Она заявила, что никакого оскорбления не было, но все решит суд.