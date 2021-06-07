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07 июня 21:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
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Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021

Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @xenia_sobchak / instagram.com / @eliatroitskaia

Санкт-Петербург, 7 июня. Подавшая на журналистку и блогера Ксению Собчак иск Эльнара Троицкая поделилась подробностями того злополучного диалога на ПМЭФ-2021.

Глава собственной юридической фирмы Эльнара Троицкая подала на блогера с суд за оскорбление чести и достоинства. Поводом послужил видеоролик, который Собчак выложила на своем YouTube-канале. В нем она собрала нарезку с красивыми женщинами, которых назвала эскортницами и охотницами на ВИПов. Среди них есть сюжет с Троицкой.

Юрист рассказала о диалоге, который случился у них с Собчак и заявила, что блогер вырезала существенную часть беседы, оставшиеся части вырваны из контекста. Профессиональная честь и достоинство девушки пострадали, она намерена возместить этот ущерб через суд.

Эльнара Троицкая являлась участницей Петербургского экономического форума, и была в курсе о существовании рубрики Ксении Собчак про «форумчанок». Когда блогер начала задавать ей провокационные вопросы, Троицкая поняла, к чему та клонит и ответила, что она юрист и участник форума в роли эксперта телеканала «78». Возможно, журналистку сбил с толку внешний вид главы компании, девушка обладает привлекательными чертами лица, высокая и эффектная.

«Это неудивительно, я знаю реакцию всех на мою внешность в моей деятельности и в жизни», — пояснила Троицкая.

Участница форума ответила на все вопросы блогера, несмотря на ее странное поведение: Собчак пыталась снять с нее туфли под столом. Она посоветовала журналистке «не оценивать всех только по внешности». Видимо, добрый совет не пригодился блогеру.

Троицкая не стала комментировать детали судебного процесса и ожидания от него. Лишь сказала, что не стоит ждать мирового соглашения с Собчак. Все должен решить суд, подытожила юрист.

Ксения Собчак прокомментировала поданный против нее иск. Она заявила, что никакого оскорбления не было, но все решит суд.

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Все новости / Шоу-бизнес / Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
скандал собчак пмэф троицкая
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