Как появился Всемирный день петербургских котов

8 июня жители Северной столицы (а по желанию и другие россияне) отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек. Наличие такого праздника в городе, где кошки давно стали одним из трогательных символов, совсем не удивляет, а кажется, напротив, органичным.

Все началось в 2005 году, когда группа местных художников «Митьки» разместила на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, дав ей имя Тишка Матроскина. Выбор фамилии не был случайным, ведь героиню нарядили в полосатую тельняшку, своего рода униформу петербургских творцов.

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Однако истоки забавного праздника ведут еще дальше, в 1999 год, когда местный предпринимательподарил родному городу две скульптуры — котаи кошкуИсторикпредложил «поселить» животных на противоположных друг другу карнизах Малой Садовой улицы. К слову, парочка кошачьих — настоящая дань «мяукающей дивизии», которая спасла блокадный Ленинград от безумного нашествия крыс и эпидемии. Сегодня эти красавцы вдвоем следят за проходящими мимо людьми, и даже существует шутливое поверье: если добросить до фигурки монету, а она не скатится на землю, то удача тебя в ближайшее время не покинет.

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Третья фигурка, созданная уже скульптором Владимиром Петровичевым, долгое время «жила» в разных местах, пока окончательно не попала в руки художников. Они сразу же установили ее на карнизе дома по улице Правды, а вот когда переехали на улицу Марата, то металлический питомец отправился туда вместе с ними.

Что до традиций проведения праздника, то они столь же забавны, как само торжество. Художники предлагают всем владельцам прекрасных кошачьих в обязательном порядке баловать их всевозможными лакомствами, а работодателям… отпускать пораньше домой сотрудников с «кошачьими» фамилиями. В этом году праздник совпал с первым юбилеем «Республики кошек» — знаменитого котокафе и места притяжения всех любителей хвостатых. Общегородской праздник уже прошел, однако сегодня организаторы обещают программу онлайн-мероприятий, следить за которой можно здесь.