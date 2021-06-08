Как появился Всемирный день петербургских котов

8 июня жители Северной столицы (а по желанию и другие россияне) отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек. Наличие такого праздника в городе, где кошки давно стали одним из трогательных символов, совсем не удивляет, а кажется, напротив, органичным.
Все началось в 2005 году, когда группа местных художников «Митьки» разместила на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, дав ей имя Тишка Матроскина. Выбор фамилии не был случайным, ведь героиню нарядили в полосатую тельняшку, своего рода униформу петербургских творцов.
Третья фигурка, созданная уже скульптором Владимиром Петровичевым, долгое время «жила» в разных местах, пока окончательно не попала в руки художников. Они сразу же установили ее на карнизе дома по улице Правды, а вот когда переехали на улицу Марата, то металлический питомец отправился туда вместе с ними.
Что до традиций проведения праздника, то они столь же забавны, как само торжество. Художники предлагают всем владельцам прекрасных кошачьих в обязательном порядке баловать их всевозможными лакомствами, а работодателям… отпускать пораньше домой сотрудников с «кошачьими» фамилиями. В этом году праздник совпал с первым юбилеем «Республики кошек» — знаменитого котокафе и места притяжения всех любителей хвостатых. Общегородской праздник уже прошел, однако сегодня организаторы обещают программу онлайн-мероприятий, следить за которой можно здесь.