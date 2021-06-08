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новостей
04:30
Шоу-бизнес
Эд Ширан вместе с Элтоном Джоном спел для звезды «Друзей»
04:30
Происшествия
Бизнесвумен разбила банку со сметаной о голову бабушки На Украине
04:29
Политика
Байден обсудил с Зеленским передачу Украине 900 тыс. доз вакцины от COVID-19
04:28
Общество
Диетолог назвала недопустимые во время похудения напитки
04:27
Происшествия
Рыбалка закончилась смертью 72-летнего мужчины в Приморье
04:26
Спорт
«Заслуживают санкции»: французы раскритиковали форму сборной Украины с Крымом
04:26
Общество
Медики раскрыли преимущества и недостатки энергетиков
04:02
Общество
Почти половина россиян не берет кредиты из-за страха влезть в долги
04:02
Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
04:00
Экономика
Глава МЭР указа на пользу позитивных новостей об «СП-2» для курса рубля
03:47
Общество
Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье
03:41
Экономика
ФАС не нашла нарушений при проверке магазинов и цен на мясо
03:38
Общество
Российский «Спутник V» может быть применен для вакцинации беременных женщин
03:35
Общество
Российские ученые выяснили уровень стресса у врачей в «красной зоне»
03:32
Политика
«Опасность» умерших российских артистов для Киева объяснили на Украине
03:04
Политика
В Совфеде напомнили США о недопустимости диалога с РФ с «позиции силы»
03:02
Экономика
Эксперт Дмитрий Панов рассказал, как Петербургу повысить свой инвестиционный рейтинг
02:59
Экономика
Решетников оценил решение о продлении программы льготной ипотеки
02:56
Общество
Курские пенсионеры получат по 3 тыс. рублей после прививки от COVID-19
02:50
Политика
США вернули 2,3 млн долларов из выкупа Colonial Pipeline хакерам
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Как появился Всемирный день петербургских котов

Общество
Как появился Всемирный день петербургских котов
wallpaperflare.com  / 

8 июня жители Северной столицы (а по желанию и другие россияне) отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек. Наличие такого праздника в городе, где кошки давно стали одним из трогательных символов, совсем не удивляет, а кажется, напротив, органичным.

Все началось в 2005 году, когда группа местных художников «Митьки» разместила на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, дав ей имя Тишка Матроскина. Выбор фамилии не был случайным, ведь героиню нарядили в полосатую тельняшку, своего рода униформу петербургских творцов.

Как появился Всемирный день петербургских котов
Prt Scr youtube.com  /  Maksim Iv
Однако истоки забавного праздника ведут еще дальше, в 1999 год, когда местный предприниматель Илья Ботка подарил родному городу две скульптуры — кота Елисея и кошку Василису. Историк Сергей Лебедев предложил «поселить» животных на противоположных друг другу карнизах Малой Садовой улицы. К слову, парочка кошачьих — настоящая дань «мяукающей дивизии», которая спасла блокадный Ленинград от безумного нашествия крыс и эпидемии. Сегодня эти красавцы вдвоем следят за проходящими мимо людьми, и даже существует шутливое поверье: если добросить до фигурки монету, а она не скатится на землю, то удача тебя в ближайшее время не покинет.

Как появился Всемирный день петербургских котов
pixabay.com  / liliy2025

Третья фигурка, созданная уже скульптором Владимиром Петровичевым, долгое время «жила» в разных местах, пока окончательно не попала в руки художников. Они сразу же установили ее на карнизе дома по улице Правды, а вот когда переехали на улицу Марата, то металлический питомец отправился туда вместе с ними.

Что до традиций проведения праздника, то они столь же забавны, как само торжество. Художники предлагают всем владельцам прекрасных кошачьих в обязательном порядке баловать их всевозможными лакомствами, а работодателям… отпускать пораньше домой сотрудников с «кошачьими» фамилиями. В этом году праздник совпал с первым юбилеем «Республики кошек» — знаменитого котокафе и места притяжения всех любителей хвостатых. Общегородской праздник уже прошел, однако сегодня организаторы обещают программу онлайн-мероприятий, следить за которой можно здесь.

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Все новости / Общество / Как появился Всемирный день петербургских котов
россия санкт-петербург кошки
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