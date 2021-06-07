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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
Одиннадцать мирных граждан стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии
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Верховный суд США лишил тысяч мигрантов возможности получить «грин-карту»

США
Верховный суд США лишил тысяч мигрантов возможности получить «грин-карту»
Global Look Press  /  © Stefani Reynolds / Keystone Press Agency

Вашингтон, 7 июня. Верховный суд США постановил, что мигранты, прибывшие в страну нелегально, не имеют права подавать заявление на получение «грин-карты». Об этом от имени суда сообщила судья Елена Каган.

Решение суда гласит, что федеральный иммиграционный закон запрещает людям, которые незаконно въехали в страну и теперь имеют временный защищенный статус, обращаться за статусом постоянного жителя. Это решение затрагивает более 400 тыс. мигрантов, прибывших в США из гуманитарных соображений, например, бежавших от войны и природных катастроф.

Временный защищенный статус предоставляет получившим его мигрантам избежать депортации и легально работать на территории США. Ранее Палата представителей утвердила законопроект, который позволил бы получателям временного защищенного статуса стать постоянными жителями. Теперь, в свете решения Верховного суда, этот законопроект сталкивается с неопределенными перспективами в Сенате.

Верховный суд США лишил тысяч мигрантов возможности получить «грин-карту»
Global Look Press  / © Stringer / dpa

Урегулирование статуса нелегальных мигрантов, проживающих в США, было одним из пунктов предвыборной кампании команды Байдена. Легализация более 400 тыс. человек могло серьезно изменить электоральную картину в стране. Многие эксперты от Республиканской партии высказывали опасения, что такой шаг может привести к увеличению количества избирателей, голосующих за демократов, в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев. Это дало бы Демократической партии огромное преимущество на выборах, и фактически могло привести к устранению республиканцев от влияния на политическую жизнь страны. Нынешнее решение Верховного суда поставило точку в этом вопросе.

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Все новости / США / Верховный суд США лишил тысяч мигрантов возможности получить «грин-карту»
мигранты сша верховный суд сша
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