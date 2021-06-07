Верховный суд США лишил тысяч мигрантов возможности получить «грин-карту»

Вашингтон, 7 июня. Верховный суд США постановил, что мигранты, прибывшие в страну нелегально, не имеют права подавать заявление на получение «грин-карты». Об этом от имени суда сообщила судья Елена Каган.

Решение суда гласит, что федеральный иммиграционный закон запрещает людям, которые незаконно въехали в страну и теперь имеют временный защищенный статус, обращаться за статусом постоянного жителя. Это решение затрагивает более 400 тыс. мигрантов, прибывших в США из гуманитарных соображений, например, бежавших от войны и природных катастроф.

Временный защищенный статус предоставляет получившим его мигрантам избежать депортации и легально работать на территории США. Ранее Палата представителей утвердила законопроект, который позволил бы получателям временного защищенного статуса стать постоянными жителями. Теперь, в свете решения Верховного суда, этот законопроект сталкивается с неопределенными перспективами в Сенате.

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Урегулирование статуса нелегальных мигрантов, проживающих в США, было одним из пунктов предвыборной кампании команды Байдена. Легализация более 400 тыс. человек могло серьезно изменить электоральную картину в стране. Многие эксперты от Республиканской партии высказывали опасения, что такой шаг может привести к увеличению количества избирателей, голосующих за демократов, в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев. Это дало бы Демократической партии огромное преимущество на выборах, и фактически могло привести к устранению республиканцев от влияния на политическую жизнь страны. Нынешнее решение Верховного суда поставило точку в этом вопросе.