Боня рассказала о голодовках и чистке организма ради молодости

Москва, 7 июня. Телезвезда Виктория Боня раскрыла свой секрет красоты, который заключается в периодических голодовках и операциях для чистки органов.

Звезда «Дома-2» прокомментировала новость о том, что певцу Филиппу Киркорову для поддержания молодости хватает всего лишь вести активную половую жизнь. Она посмеялась, напомнив, что у артиста отличные гены, которых нет у многих, например, у нее самой. Звезда призналась, как сама добивается молодости и стройности.

«Я с вами разговариваю, но при этом уже два дня ничего не ела. Завтра пойду грелку на печень класть. Так я себя уже 20 лет чищу. Это обязательно. Если не прогонять застойную желчь, не чистить свои протоки, развивается желчнокаменная болезнь, образовываются камни. В результате надо резать, без операции не обойтись», — призналась блогер и модель «Собеседнику».

Боня заявила, что в качестве меры профилактики каждый год голодает по пять дней. Она уверена, что именно это позволяет ей в 41 год обходиться без ботокса и выглядеть свежо и молодо. Звезда призналась, что голодание для нее всегда стресс. Привыкнуть к этому просто невозможно, поэтому каждый раз она проходит с трудом это испытание.

Звезда отметила, что на третий день голодовки начинает осознавать, что еда не так уж и важна для организма. После этого Боня чувствует себя легко.

Совсем недавно экс-участница «Дома-2» напугала подписчиков роликом из операционной. Кроме видео, на котором показано, как трудно теледиве дался наркоз, она больше ничего поклонникам не рассказала. Остается загадкой, зачем модели потребовалась операция и с чем это связано.