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07 июня 21:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
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Боня рассказала о голодовках и чистке организма ради молодости

Шоу-бизнес
Боня рассказала о голодовках и чистке организма ради молодости
instagram.com  /  @victoriabonya

Москва, 7 июня. Телезвезда Виктория Боня раскрыла свой секрет красоты, который заключается в периодических голодовках и операциях для чистки органов.

Звезда «Дома-2» прокомментировала новость о том, что певцу Филиппу Киркорову для поддержания молодости хватает всего лишь вести активную половую жизнь. Она посмеялась, напомнив, что у артиста отличные гены, которых нет у многих, например, у нее самой. Звезда призналась, как сама добивается молодости и стройности.

«Я с вами разговариваю, но при этом уже два дня ничего не ела. Завтра пойду грелку на печень класть. Так я себя уже 20 лет чищу. Это обязательно. Если не прогонять застойную желчь, не чистить свои протоки, развивается желчнокаменная болезнь, образовываются камни. В результате надо резать, без операции не обойтись», — призналась блогер и модель «Собеседнику».

Боня заявила, что в качестве меры профилактики каждый год голодает по пять дней. Она уверена, что именно это позволяет ей в 41 год обходиться без ботокса и выглядеть свежо и молодо. Звезда призналась, что голодание для нее всегда стресс. Привыкнуть к этому просто невозможно, поэтому каждый раз она проходит с трудом это испытание.

Звезда отметила, что на третий день голодовки начинает осознавать, что еда не так уж и важна для организма. После этого Боня чувствует себя легко.

Совсем недавно экс-участница «Дома-2» напугала подписчиков роликом из операционной. Кроме видео, на котором показано, как трудно теледиве дался наркоз, она больше ничего поклонникам не рассказала. Остается загадкой, зачем модели потребовалась операция и с чем это связано.

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Все новости / Шоу-бизнес / Боня рассказала о голодовках и чистке организма ради молодости
диета звезды боня
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