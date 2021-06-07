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07 июня 21:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
Все новости

Захарова указала на русофобские настроения в Канаде

Политика
Захарова указала на русофобские настроения в Канаде
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 7 июня. Часть политического класса Канады развивает русофобские настроения в государстве, уверена официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала ответные шаги России на санкции Оттавы. Власти Канады продолжают антироссийский курс и поддерживают ультранационалистический режим на Украине, отметила Захарова. Однако РФ всегда остается открыта к сотрудничеству на равных и тепло относится к народу иностранного государства, заявила официальный представитель МИД.

«В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми «группами влияния» русофобские настроения», — сказала Захарова.

Ранее Москва внесла в черный список девять граждан Канады. Эти лица причастны к формированию и реализации направленного против России курса, сообщили в МИД.

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Все новости / Политика / Захарова указала на русофобские настроения в Канаде
захарова канада черный список
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