Москва, 7 июня. Часть политического класса Канады развивает русофобские настроения в государстве, уверена официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала ответные шаги России на санкции Оттавы. Власти Канады продолжают антироссийский курс и поддерживают ультранационалистический режим на Украине, отметила Захарова. Однако РФ всегда остается открыта к сотрудничеству на равных и тепло относится к народу иностранного государства, заявила официальный представитель МИД.

«В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми «группами влияния» русофобские настроения», — сказала Захарова.

Ранее Москва внесла в черный список девять граждан Канады. Эти лица причастны к формированию и реализации направленного против России курса, сообщили в МИД.