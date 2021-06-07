Изменения в программе льготной ипотеки могут остановить рост цен на жилье

Москва, 7 июня. Продление программы с ужесточением ее условий поддержали представители крупнейших банков РФ и специалисты из властных структур.

Президент Банка ВТБ Андрей Костин отметил, что обновление условий льготной ипотеки в сторону ужесточения позволит купировать резкий рост цен в регионах. Спрос на льготную ипотеку снизится в результате новых правил, отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, о факторах которые способствуют росту цен.

«На цены сейчас влияют другие факторы — это трудовые мигранты, стройматериалы, удорожание металла, мировые цены», — заявил он.

Госпрограмма льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 г. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Владимир Путин. Условия выдачи ипотеки изменятся в сторону ужесточения. Так, максимальная ставка по кредиту вырастет с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма для всех регионов будет снижена до 3 млн руб. с нынешних 6—12 млн руб. в зависимости от региона. О том, как изменения отразятся на стоимости жилья, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».