Ковальчук впервые ответила на слухи о романе с разведенным Харламовым

Москва, 7 июня. Актриса Екатерина Ковальчук впервые отреагировала на слухи о том, что встречается с разведенным комиком Гариком Харламовым, да еще и в резкой манере.

Звезда решила высказать свое мнение по поводу образовавшихся в Сети сплетен в личном блоге в Instagram. Отрицать свой роман со звездой Comedy Club она не стала, однако призвала людей не лезть в чужую жизнь и обратить внимание на то, что происходит вокруг них самих.

«Люди! Успокойтесь. Хватит жить чужими жизнями, займитесь своей! Она же такая прекрасная! Уникальная. Неповторимая. Будьте счастливы и любимы!» — обратилась звезда сериалов «Крепостная» и «Чудотворная» к своей аудитории в соцсети.

Слухи о романе Харламова и Ковальчук появились в прошлом году, после того, как они вместе начали работу над сериалом «Гусар». Неделю назад фанатам удалось проследить за Stories артистов Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, которые отдыхали на курорте в Сочи вместе с другой парой — Харламовым и Ковальчук.

Никто из звезд тогда не делал совместных фото, однако поклонники проследили, что все находились одновременно в одном и том же комплексе отдыха. После этого Таюрская призналась, что встречается с Прусикиным еще с прошлого года. Теперь подобных признаний ждут и от Харламова с Ковальчук.