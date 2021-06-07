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07 июня 21:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
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Ковальчук впервые ответила на слухи о романе с разведенным Харламовым

Шоу-бизнес
Ковальчук впервые ответила на слухи о романе с разведенным Харламовым
instagram.com  /  @katerinakovalchyk

Москва, 7 июня. Актриса Екатерина Ковальчук впервые отреагировала на слухи о том, что встречается с разведенным комиком Гариком Харламовым, да еще и в резкой манере.

Звезда решила высказать свое мнение по поводу образовавшихся в Сети сплетен в личном блоге в Instagram. Отрицать свой роман со звездой Comedy Club она не стала, однако призвала людей не лезть в чужую жизнь и обратить внимание на то, что происходит вокруг них самих.

«Люди! Успокойтесь. Хватит жить чужими жизнями, займитесь своей! Она же такая прекрасная! Уникальная. Неповторимая. Будьте счастливы и любимы!» — обратилась звезда сериалов «Крепостная» и «Чудотворная» к своей аудитории в соцсети.

Слухи о романе Харламова и Ковальчук появились в прошлом году, после того, как они вместе начали работу над сериалом «Гусар». Неделю назад фанатам удалось проследить за Stories артистов Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, которые отдыхали на курорте в Сочи вместе с другой парой — Харламовым и Ковальчук.

Никто из звезд тогда не делал совместных фото, однако поклонники проследили, что все находились одновременно в одном и том же комплексе отдыха. После этого Таюрская призналась, что встречается с Прусикиным еще с прошлого года. Теперь подобных признаний ждут и от Харламова с Ковальчук.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ковальчук впервые ответила на слухи о романе с разведенным Харламовым
ковальчук звезды харламов
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