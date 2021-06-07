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новостей
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
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В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу Турции для пляжного отдыха

  /   Обновлено: 07 июня 2021 20:26
Общество
В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу Турции для пляжного отдыха
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 июня. Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» провел встречу по вопросам туризма в коронавирусный период. Одним из спикеров стал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Журналисты попросили специалиста посоветовать неочевидные южные направления для пляжного отдыха. Альтернатива особенно актуальна в период, пока отменены полеты в Турцию.

По словам Барзыкина, стоит обратить внимание на Южную Америку и страны Средиземноморья. Несмотря на открытие Туниса, заместитель директора Российского союза туриндустрии считает, что стоит с осторожностью относиться к турпутевкам в эту страну.

«В Мексике цены приемлемы. Перелет непростой, но при этом нет формальных сложностей. В Марокко неплохо, Средиземноморье открывается, Хорватия визу начала выдавать», — отметил Барзыкин в интервью журналистам Медиагруппы «Патриот».

Для многих российских туристов закрытие границ из-за пандемии коронавируса стало настоящей проблемой, поскольку большинство предпочитали для отдыха иностранные курорты. Поэтому во время пандемии многие столкнулись с проблемой выбора места для отпуска. Редакция ФАН составила список десяти самых удивительных мест, куда можно поехать без ограничений и ПЦР-тестов.

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Все новости / Общество / В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу Турции для пляжного отдыха
туризм отдых барзыкин
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