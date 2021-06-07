В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу Турции для пляжного отдыха

Санкт-Петербург, 7 июня. Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» провел встречу по вопросам туризма в коронавирусный период. Одним из спикеров стал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Журналисты попросили специалиста посоветовать неочевидные южные направления для пляжного отдыха. Альтернатива особенно актуальна в период, пока отменены полеты в Турцию.

По словам Барзыкина, стоит обратить внимание на Южную Америку и страны Средиземноморья. Несмотря на открытие Туниса, заместитель директора Российского союза туриндустрии считает, что стоит с осторожностью относиться к турпутевкам в эту страну.

«В Мексике цены приемлемы. Перелет непростой, но при этом нет формальных сложностей. В Марокко неплохо, Средиземноморье открывается, Хорватия визу начала выдавать», — отметил Барзыкин в интервью журналистам Медиагруппы «Патриот».

Для многих российских туристов закрытие границ из-за пандемии коронавируса стало настоящей проблемой, поскольку большинство предпочитали для отдыха иностранные курорты. Поэтому во время пандемии многие столкнулись с проблемой выбора места для отпуска. Редакция ФАН составила список десяти самых удивительных мест, куда можно поехать без ограничений и ПЦР-тестов.