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новостей
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
Все новости

Саудовская Аравия возглавит проект по изменению климата стоимостью в 250 млрд долларов

Ближний Восток
Саудовская Аравия возглавит проект по изменению климата стоимостью в 250 млрд долларов
Федеральное агентство новостей  / 

Эр-Рияд, 7 июня. Саудовская Аравия примет участие в масштабном международном проекте по изменению климата. Королевство намерено занять ведущую роль в числе участников программы общей стоимостью в четверть триллиона долларов.

В настоящий момент страна разрабатывает технологии, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман Аль Сауд в ходе видеоконференции при участии 23 государств и международных организаций, которые присоединились к глобальной инициативе «Mission Innovation 2.0».

Данный проект предполагает поиск и реализацию решений, которые в следующие десять лет сделают доступными для всех экологически чистые источники энергии. На достижение этих целей планируется выделить около 250 млрд долларов.

Саудовская Аравия также намерена войти в число участников инициативы, приняв участие в двух программах «Mission Innovation 2.0» — «Чистый водород» и «Зеленое будущее».

Первая направлена на повышение конкурентоспособности чистого водорода за счет сокращения его итоговой цены до двух долларов за килограмм к 2030 году. Вторая цель заключается в том, чтобы продемонстрировать возможность полного обеспечения потребителя энергией из возобновляемых источников в различных географических и климатических условиях, создавая при этом экономически эффективную, безопасную и устойчивую систему.

Эр-Рияд также подписал соглашение с Германией о сотрудничестве в области производства и транспортировки «зеленого» водорода, добываемого с помощью экологически чистых технологий. Некоторые эксперты считают его «топливом будущего», которое позволит заменить нефть и газ.

Экологические амбиции

На прошлой неделе принц Абдель Азиз бин Салман заявил на заседании ОПЕК, что королевство начало разработки возобновляемых видов топлива и будет продвигать свои планы по изменению климата, продолжая при этом поиск более чистых и эффективных методов использования углеводородов.

«Саудовская Аравия — это уже не просто нефтедобывающая страна, а страна-производитель энергии, и довольно конкурентоспособный. Мы можем добывать недорогую нефть и газ, а также использовать возобновляемые источники энергии, например, солнечный свет. Мы являемся производителем самого дешевого водорода. Мы будем лидировать во всех этих отраслях», — добавил он.

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри сказал, что запуск «Mission Innovation 2.0» является важным шагом на пути достижения коллективных целей по изменению климата.

«Достижение «нулевых» выбросов в атмосферу к 2050 году требует принятия срочных мер в ближайшие десять лет, как для развертывания уже имеющихся экологически чистых технологий, так и для разработки, демонстрации и продвижения инноваций, необходимых для исключения роли углеводородов из глобальной экономики», — заявил он.

Зеленое королевство

Ранее в этом году Саудовская Аравия объявила о проекте «Saudi Green», в соответствии с которым к 2030 году 50% энергии для внутреннего потребления будет добываться из возобновляемых источников. Помимо этого, в стране планируется посадить около 10 миллиардов деревьев для снижения количества углекислого газа в атмосфере, борьбы с опустыниванием территории и предотвращения эрозии плодородных почв.

Сейчас государство ведет разработку и внедрение технологий по борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу в рамках своей программы «Circular Carbon Economy», предполагающей замкнутый цикл производства, при котором промышленные отходы, включая углеводороды, перерабатываются и используются заново.

Своими инициативами руководство королевства планирует решить не только экологические проблемы, но и социальные. Так, например, в целом вся «зеленая» программа саудитов предполагает создание большого количества рабочих мест. Кроме того, ее позитивным побочным эффектом власти называют общее оздоровление населения и повышение качества его жизни. К тому же, государство, в последние годы активно пытающееся слезть с нефтяной иглы, намерено развивать наукоемкие отрасли — таким образом Эр-Рияд надеется обезопасить свое благосостояние на случай новых потрясений на топливном рынке.

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Все новости / Ближний Восток / Саудовская Аравия возглавит проект по изменению климата стоимостью в 250 млрд долларов
саудовская аравия экология
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