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07 июня 21:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
Все новости

Координатор «Синих ведерок» объяснил изменения в регламенте о проблесковых маячках

Общество
Координатор «Синих ведерок» объяснил изменения в регламенте о проблесковых маячках
pixabay.com

Москва, 7 июня. Авто с работающими проблесковыми маячками могут быть остановлены по требованию полицейских. Координатор «Синих ведерок» Алексей Дозоров объяснил нововведение.

Данный регламент распространяется на тех водителей или пассажиров, о которых есть сведения о причастности к совершению преступлений или ДТП. Соответствующее требование МВД подписало в приказе, регламентирующем порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения.

Транспортные средства с мигалками также могут быть задержаны, если они использовались в противоправной деятельности. Однако ничего принципиально нового данный приказ не несет, заявил в эфире «Радио 1» координатор движения «Синие ведерки» Алексей Дозоров.

«Раньше дорожный надзор осуществлялся на основании регламента, 664 приказ был и изменения к нему. Сейчас просто меняется форма подачи этого документа. Теперь будет порядок осуществления, закреплённый приказом», — отметил Дозоров.

Специальными световыми сигналами могут снабжаться автомобили спецслужб, имеющие цветографическую окраску. Кроме того, существует категория авто, которые не относятся к силовым структурам, но также могут иметь синие проблесковые маячки и включать их при выполнении служебного задания.

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мвд регламент проблесковые маячки
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