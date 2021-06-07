Координатор «Синих ведерок» объяснил изменения в регламенте о проблесковых маячках

Москва, 7 июня. Авто с работающими проблесковыми маячками могут быть остановлены по требованию полицейских. Координатор «Синих ведерок» Алексей Дозоров объяснил нововведение.

Данный регламент распространяется на тех водителей или пассажиров, о которых есть сведения о причастности к совершению преступлений или ДТП. Соответствующее требование МВД подписало в приказе, регламентирующем порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения.

Транспортные средства с мигалками также могут быть задержаны, если они использовались в противоправной деятельности. Однако ничего принципиально нового данный приказ не несет, заявил в эфире «Радио 1» координатор движения «Синие ведерки» Алексей Дозоров.

«Раньше дорожный надзор осуществлялся на основании регламента, 664 приказ был и изменения к нему. Сейчас просто меняется форма подачи этого документа. Теперь будет порядок осуществления, закреплённый приказом», — отметил Дозоров.

Специальными световыми сигналами могут снабжаться автомобили спецслужб, имеющие цветографическую окраску. Кроме того, существует категория авто, которые не относятся к силовым структурам, но также могут иметь синие проблесковые маячки и включать их при выполнении служебного задания.