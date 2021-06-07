Байден проведет переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО

Вашингтон, 7 июня. Президент США Джо Байден планирует встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры пройдут на полях саммита Североатлантического альянса. Политики обсудят ситуацию в Сирии, Иране, Афганистане, а также Нагорном Карабахе.

Саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Главной темой мероприятия станет обсуждение стратегии до 2030 года, которая должна заложить принципы развития и модернизации Альянса на ближайшее десятилетие.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер пригласил коллегу посетить США этим летом.