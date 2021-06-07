София, 7 июня. Читатели болгарской газеты «Дневник» прокомментировали форму украинской сборной по футболу, на которой изображены контуры карты Украины вместе с Крымским полуостровом.

Ряд граждан Болгарии оценили форму спортсменов, а другие напомнили, что полуостров входит в состав Российской Федерации. Они оставили свои комментарии в Сети.

«Нет в этом ничего скандального для России, подумаешь, украинская карта на украинской форме», — считает один из пользователей. «Крым не имеет ничего общего с Украиной. Хрущев отдал Крым украинцам в 1954 году», — добавил другой.

Один из читателей газеты подчеркнул, что ответ на этот вопрос стоит спросить у жителей Крыма. Другой болгар отметил, что власти Украины просто решили выставить себя жертвой.

«Правда в том, что Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, где 95 процентов голосов были за», — напомнили в Сети.

Ранее крымский сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что форма украинских футболистов является «неожиданной рекламой» полуострова. Инцидент произошел в самый разгар туристического сезона.

«Национальная служба новостей» также сообщала, что страны Евросоюза примут решение о продлении ограничительных мер в отношении Крыма на год во время заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС. Санкции будут согласованы в числе вопросов повестки, которые не требуют обсуждения.