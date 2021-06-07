Ветер перевернул строительную люльку с рабочим в Екатеринбурге

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07 июня 21:04
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новостей
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
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Ветер перевернул строительную люльку с рабочим в Екатеринбурге

Происшествия
Ветер перевернул строительную люльку с рабочим в Екатеринбурге
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Екатеринбург, 7 июня. В результате непогоды на стройке в Екатеринбурге перевернулась строительная люлька и из нее выпал рабочий.

Инцидент произошел на улице Репина. Из-за сильного порыва ветра на уровне четвертого этажа рабочий не удержался в люльке и выпал из нее.

В настоящее время мужчина 1976 года госпитализирован. Медики выясняют степень тяжести полученных им травм. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее молодой рабочий погиб при падении монтажной корзины под Новосибирском. Он сорвался с автовышки с телескопической стрелой во время спиливания деревьев.

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Все новости / Происшествия / Ветер перевернул строительную люльку с рабочим в Екатеринбурге
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