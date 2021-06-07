Ветер перевернул строительную люльку с рабочим в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 июня. В результате непогоды на стройке в Екатеринбурге перевернулась строительная люлька и из нее выпал рабочий.

Инцидент произошел на улице Репина. Из-за сильного порыва ветра на уровне четвертого этажа рабочий не удержался в люльке и выпал из нее.

В настоящее время мужчина 1976 года госпитализирован. Медики выясняют степень тяжести полученных им травм. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее молодой рабочий погиб при падении монтажной корзины под Новосибирском. Он сорвался с автовышки с телескопической стрелой во время спиливания деревьев.