Эндокринолог назвал способ избавиться от десятков килограммов веса без операции

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07 июня 21:04
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новостей
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
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Эндокринолог назвал способ избавиться от десятков килограммов веса без операции

Общество
Эндокринолог назвал способ избавиться от десятков килограммов веса без операции
pixabay.com

Москва, 7 июня. Похудение на 100 килограммов за полтора года может быть вполне реально. Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как сбросить лишний вес без операции.

В качестве примера специалист привела своего 28-летнего пациента, чей вес изначально превышал 170 килограммов. Мужчина морально готовился к хирургическому вмешательству для уменьшения желудка, но в результате удалось справиться без этого. В первую очередь ему назначили медикаментозное лечение, так как у него уже был метаболический синдром.

«Также парень бросил свою сидячую работу и устроился супервизором: каждое утро ему приходилось наматывать до десяти километров, обходя торговые точки. Без этого не было бы успеха», — объяснила Павлова на своей странице в соцсети Instagram.

Наряду с этим пациенту нужно было четко следить за своим рационом, а в случае отступления компенсировать его за счет физкультуры или питания. Мужчина также привел в порядок режим сна и нормализовал водный баланс. При этом поддержку ему постоянно оказывали его близкие.

В результате у мужчины исчезли висцеральное ожирение и предиабет, а показатель тестостерона значительно увеличился без специальной терапии. Таким образом пациенту удалось полностью измениться, снова став энергичным молодым человеком.

Павлова ранее рассказала, что жир в теле человека может быть не только вредным, но и полезным. Так, положительное влияние на организм оказывает бурый жир, который способствует более активному обмену веществ.

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похудение вес эндокринолог
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