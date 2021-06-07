Эндокринолог назвал способ избавиться от десятков килограммов веса без операции

Москва, 7 июня. Похудение на 100 килограммов за полтора года может быть вполне реально. Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как сбросить лишний вес без операции.

В качестве примера специалист привела своего 28-летнего пациента, чей вес изначально превышал 170 килограммов. Мужчина морально готовился к хирургическому вмешательству для уменьшения желудка, но в результате удалось справиться без этого. В первую очередь ему назначили медикаментозное лечение, так как у него уже был метаболический синдром.

«Также парень бросил свою сидячую работу и устроился супервизором: каждое утро ему приходилось наматывать до десяти километров, обходя торговые точки. Без этого не было бы успеха», — объяснила Павлова на своей странице в соцсети Instagram.

Наряду с этим пациенту нужно было четко следить за своим рационом, а в случае отступления компенсировать его за счет физкультуры или питания. Мужчина также привел в порядок режим сна и нормализовал водный баланс. При этом поддержку ему постоянно оказывали его близкие.

В результате у мужчины исчезли висцеральное ожирение и предиабет, а показатель тестостерона значительно увеличился без специальной терапии. Таким образом пациенту удалось полностью измениться, снова став энергичным молодым человеком.

Павлова ранее рассказала, что жир в теле человека может быть не только вредным, но и полезным. Так, положительное влияние на организм оказывает бурый жир, который способствует более активному обмену веществ.