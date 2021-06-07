Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию

О том, какие в настоящее время в России есть институты дополнительной поддержки работы НКО, рассказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Какие НКО нужны России и что делать с нежелательными организациями».

По словам эксперта, на данный момент в нашей стране действует эффективное законодательство для работы НКО.

«Деятельность некоммерческих организаций регулируется седьмым федеральным законом, где прописаны нормы, определенные виды работ таких структур. По поводу совершенствования, нужно исходить из запросов. Я не сторонник менять законодательство ради того, чтобы просто его поменять», — сообщил гость.

Андрей Малков отметил, что его мнение основывается на личном опыте непрерывной работы.

«Лично у меня, на данный момент, хватает механизмов и инструментов для того, чтобы развивать некоммерческий сектор. Это можно вполне успешно делать в рамках действующего законодательства. Какой-то огромной потребности в изменении федерального или регионального законов сейчас нет. При этом создаются институты дополнительной поддержки некоммерческих организаций, например, за счет фонда президентских грантов», — сказал собеседник.

В завершение он привел пример того, как некоммерческие организации могут находиться в постоянном диалоге с властью.

«Общественная палата служит инструментом связи общества, государства и, можно сказать, представителей некоммерческого сектора. Эта площадка объединяет и помогает «НКОшникам» доносить свою позицию. На мой взгляд, сейчас этого вполне достаточно», — подытожил член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщил о передаче московским НКО 50 помещений для оказания помощи горожанам. Их общая площадь составляет порядка 11 тыс. квадратных метров. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.