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22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
Общество
Путин наградил орденом ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка
21:39
Африка
Дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны
21:39
Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
Политика
Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
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Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию

Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
Федеральное агентство новостей  / 

О том, какие в настоящее время в России есть институты дополнительной поддержки работы НКО, рассказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Какие НКО нужны России и что делать с нежелательными организациями».

По словам эксперта, на данный момент в нашей стране действует эффективное законодательство для работы НКО.

«Деятельность некоммерческих организаций регулируется седьмым федеральным законом, где прописаны нормы, определенные виды работ таких структур. По поводу совершенствования, нужно исходить из запросов. Я не сторонник менять законодательство ради того, чтобы просто его поменять», — сообщил гость.

Андрей Малков отметил, что его мнение основывается на личном опыте непрерывной работы.

«Лично у меня, на данный момент, хватает механизмов и инструментов для того, чтобы развивать некоммерческий сектор. Это можно вполне успешно делать в рамках действующего законодательства. Какой-то огромной потребности в изменении федерального или регионального законов сейчас нет. При этом создаются институты дополнительной поддержки некоммерческих организаций, например, за счет фонда президентских грантов», — сказал собеседник.

В завершение он привел пример того, как некоммерческие организации могут находиться в постоянном диалоге с властью.

«Общественная палата служит инструментом связи общества, государства и, можно сказать, представителей некоммерческого сектора. Эта площадка объединяет и помогает «НКОшникам» доносить свою позицию. На мой взгляд, сейчас этого вполне достаточно», — подытожил член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщил о передаче московским НКО 50 помещений для оказания помощи горожанам. Их общая площадь составляет порядка 11 тыс. квадратных метров. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

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Все новости / Общество / Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
нко андрей малков
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