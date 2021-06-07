Попытки обвинить Россию в «спаивании» бойцов НАТО разозлили британцев

Лондон, 7 июня. Попытки переложить на Россию ответственность за устроенный британскими военными пьяный дебош выглядят нелепо, пишут читатели издания The Mirror.

Ранее группа британских военнослужащих оказалась в эпицентре скандала. Пребывающие в Эстонии солдаты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожали пассажирам поезда, в связи с чем военных высадили. При этом в The Mirror предположили, что за этим якобы стоят российские спецслужбы, которые порочат бойцов НАТО.

За Россию неожиданно вступились сами британцы. Они раскритиковали попытку переложить на Россию ответственность за беспорядок, царящий в армии Соединенного Королевства. Некоторые отнеслись к обвинениям с иронией.

«Нет, не так. Агенты Путина напоили британских солдат, а затем другие агенты высадили их с поезда. Это секретная операция, откуда Лондон узнал о ней?» — написал один из пользователей.

Другой комментатор признал, что находится в недоумении. Некая Лагерта Лонгброк призвала снять подозрения с Владимира Путина, ведь он не употребляет алкоголь.

«Я не очень понимаю. Британские солдаты напились, эстонские полицейские сняли их с поезда, а виноваты - русские. Мы сразу снимаем подозрения с Путина, он не пьет», — отметила она.

Британские военнослужащие и раньше устраивали в Эстонии беспорядок. Так, в прошлом месяце они устроили драку с местными жителями из-за женщины.