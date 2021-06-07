МИД России сообщил о внесении девяти граждан Канады в черный список

Москва, 7 июня. Россия внесла девять граждан Канады в черный список. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство подтвердило внесение девяти канадцев в черный список. По данным МИД, эти граждане причастны к формированию и проведению антироссийского курса.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии к инциденту отметила, что российская сторона остается открытой, если Оттава будет готова к развитию двусторонних отношений. Пресс-секретарь МИД подтвердила теплое отношение Москвы к народу Канады.

Захарова ранее прокомментировала денонсацию Договора по открытому небу. По ее словам, такое решение учитывает интересы России.