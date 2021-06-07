Депутат Онищенко: вакцинация сможет остановить распространение COVID-19 в Бурятии

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07 июня 21:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:02
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
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Депутат Онищенко: вакцинация сможет остановить распространение COVID-19 в Бурятии

Политика
Депутат Онищенко: вакцинация сможет остановить распространение COVID-19 в Бурятии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 июня. Бурятию от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией спасет лишь вакцинация. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Бурятия стала третьей в рейтинге по скорости распространения коронавируса после Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим власти республики вернули ряд ограничений.

«То, что они ввели ограничения, это нормальная практика для нашего времени, ничего нового в этом нет», — сказал Онищенко «Политике Сегодня».

Он добавил, что спасти Бурятию от роста заболеваемости COVID-19 поможет лишь вакцинация.

«Вакцинация от коронавируса — это элемент вашей техники безопасности. Как рабочему на производстве выдают защитную одежду и очки, так и всем остальным нужно быть привитыми. Это должно быть условием трудового договора», — отметил депутат.

Онищенко указал на необходимость поменять структуру трудовых договоров в сферах общественного питания, торговли, медицины, журналистики и транспорта. По его мнению, всех работников необходимо «прививать без излишних рефлексий на тему прав человека».

Ранее депутат Госдумы РФ объяснил логику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно рекомендаций по вакцинам от коронавируса. В России существует проблема с массовым производством препарата, отметил он.

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Все новости / Политика / Депутат Онищенко: вакцинация сможет остановить распространение COVID-19 в Бурятии
онищенко бурятия коронавирус
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