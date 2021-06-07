Депутат Онищенко: вакцинация сможет остановить распространение COVID-19 в Бурятии

Москва, 7 июня. Бурятию от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией спасет лишь вакцинация. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Бурятия стала третьей в рейтинге по скорости распространения коронавируса после Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим власти республики вернули ряд ограничений.

«То, что они ввели ограничения, это нормальная практика для нашего времени, ничего нового в этом нет», — сказал Онищенко «Политике Сегодня».

Он добавил, что спасти Бурятию от роста заболеваемости COVID-19 поможет лишь вакцинация.

«Вакцинация от коронавируса — это элемент вашей техники безопасности. Как рабочему на производстве выдают защитную одежду и очки, так и всем остальным нужно быть привитыми. Это должно быть условием трудового договора», — отметил депутат.

Онищенко указал на необходимость поменять структуру трудовых договоров в сферах общественного питания, торговли, медицины, журналистики и транспорта. По его мнению, всех работников необходимо «прививать без излишних рефлексий на тему прав человека».

Ранее депутат Госдумы РФ объяснил логику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно рекомендаций по вакцинам от коронавируса. В России существует проблема с массовым производством препарата, отметил он.