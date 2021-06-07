На улицы Тулы вышел «Ночной дозор»

Тула, 7 июня. Профилактикой правонарушений, происходящих на территории города в темное время суток, теперь занимается «Ночной дозор». Так назвали мероприятия, проводимые администрацией Тулы совместно с полицией и представителями общественности.

В летнее время подростки чаще, чем зимой, остаются на улице допоздна. Это увеличивает их риск стать жертвой противоправного деяния или быть вовлеченными в совершение незаконных действий. На недопущение таких случаев и ориентированы ночные дозорные.

«Проверяются места концентрации подростков, в том числе дворовые территории, скверы возле торговых центров, детские и спортивные площадки», — сообщает о деталях организации рейдов администрация Тулы.

Уже в первый вечер профилактических мероприятий зафиксированы два нарушения с участием несовершеннолетних. На их законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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