Иосиф Пригожин объяснил, зачем МХАТу Ольга Бузова

Москва, 7 июня. Продюсер Иосиф Пригожин оценил участие телеведущей Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа. Шоумен рассказал, зачем певица понадобилась академическому театру.

Новость о начале актерской карьеры Бузова сообщила своим поклонникам в Instagram. Звезда заявила, что давно мечтала выступить на театральных подмостках. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Баяков считает, что звезда телестройки «Дом-2» является своеобразным «героем времени», поэтому она достойна быть на сцене культового театра.

Пригожин же уверен, что ничего плохого в участии телезвезды в постановке нет. С ее помощью театр смог подогреть к себе интерес. И теперь велика вероятность, что молодежь потянется в Московский художественный академический театр.

«Понятно, что театр хочет привлечь молодую аудиторию, чтобы как можно больше людей ходило. Я не вижу в этом никакого криминала. С точки зрения маркетинга поставленная цель выполнена на все 100%. Произошло то, что все узнали об этом спектакле и начали говорить про МХАТ», — объяснил продюсер в интервью изданию iReactor.

Шоумен подчеркнул, что перформанс с Бузовой сработал лучшим образом. Теперь ее актерские данные будет оценивать профессиональное театральное сообщество. И как бы она себя не проявила — основная задача будет выполнена.

В арсенале звезды телестройки «Дом-2» участие не только в постановке МХАТа, но и Санкт-петербургского детского ледового театра. Корреспонденты ФАН выяснили, что за две роли звезда смогла заработать порядка 800 тысяч рублей.