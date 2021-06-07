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07 июня 21:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:02
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
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Иосиф Пригожин объяснил, зачем МХАТу Ольга Бузова

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин объяснил, зачем МХАТу Ольга Бузова
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

Москва, 7 июня. Продюсер Иосиф Пригожин оценил участие телеведущей Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа. Шоумен рассказал, зачем певица понадобилась академическому театру.

Новость о начале актерской карьеры Бузова сообщила своим поклонникам в Instagram. Звезда заявила, что давно мечтала выступить на театральных подмостках. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Баяков считает, что звезда телестройки «Дом-2» является своеобразным «героем времени», поэтому она достойна быть на сцене культового театра.

Пригожин же уверен, что ничего плохого в участии телезвезды в постановке нет. С ее помощью театр смог подогреть к себе интерес. И теперь велика вероятность, что молодежь потянется в Московский художественный академический театр.

«Понятно, что театр хочет привлечь молодую аудиторию, чтобы как можно больше людей ходило. Я не вижу в этом никакого криминала. С точки зрения маркетинга поставленная цель выполнена на все 100%. Произошло то, что все узнали об этом спектакле и начали говорить про МХАТ», — объяснил продюсер в интервью изданию iReactor.

Шоумен подчеркнул, что перформанс с Бузовой сработал лучшим образом. Теперь ее актерские данные будет оценивать профессиональное театральное сообщество. И как бы она себя не проявила — основная задача будет выполнена.

В арсенале звезды телестройки «Дом-2» участие не только в постановке МХАТа, но и Санкт-петербургского детского ледового театра. Корреспонденты ФАН выяснили, что за две роли звезда смогла заработать порядка 800 тысяч рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иосиф Пригожин объяснил, зачем МХАТу Ольга Бузова
театр бузова пригожин мхат
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