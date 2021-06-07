Ситуация на Украине стала темой телефонных переговоров главы МИД Франции с РФ и ФРГ

Париж, 7 июня. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по телефону с коллегой из России Сергеем Лавровым и министром иностранных дела ФРГ Хайко Маасом обсудили ситуацию на Украине.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что важно продолжать усилия в нормандском формате с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

Также во время переговоров поднимались вопросы отношений Баку и Еревана. Франция совместно с РФ продолжит оказывать помощь в деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе. Французский министр иностранных дел призвал Баку и Ереван быть максимально сдержанными в своих взаимоотношениях.

Ранее сообщалось, что Армения пожаловалась на попытки азербайджанских военнослужащих создать укрепление на приграничном участке в Гегаркуникской области. В Баку заявили, что такие действия были лишь фортификационными работами.