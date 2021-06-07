На Украине завершают разработку новой мобильной РЛС для ВСУ

Киев, 7 июня. Украинские специалисты завершают работу над созданием первых образцов новой мобильной радиолокационной системы (РЛС) «Минерал-У».

По имеющейся информации, новая РЛС для украинской армии разрабатывается Научно-исследовательским институтом радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» совместно с харьковским предприятием «СКТБ Корпорация» в рамках гособоронзаказа.

Отмечается, что «Минерал-У» предназначен для обнаружения и классификации надводных целей, а также выдачи целеуказаний средствам поражения. Станция размещается на автомобильной платформе чешского производства Tatra.

Украинские СМИ пишут, что теперь у ВСУ появилась надежда в ближайшее время провести испытания и приемку новой РЛС, которая может использоваться в тандеме с противокорабельным комплексом «Нептун».

Ранее военный эксперт рассказал, что новая украинская ракета «Нептун» является доработанной версией старой советской ТРДД-50.