Дворовый пес прогнал дикого медведя и спас жизнь хозяину на Сахалине

Тунгор, 7 июня. Медведи выходят из леса к поселениям на севере Сахалинской области. Голодные животные идут к людям в поисках пищи.

Молодой хищник вышел к жилым домам села Тунгор Охинского района Сахалинской области. Очевидцы сообщили, что медвежонок бегал возле домов жителей поселка. До тех пор, пока крупная лайка не вступилась за своего хозяина.

Она с лаем погналась за медведем, пытаясь отогнать его от домов. Хищник не выдержал такого напора и убежал в лес. После того как медведя удалось прогнать, жители обратились в лесничество. Теперь специалисты будут обследовать территорию.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Часть из них утверждала, что это островитяне влезли своими домами в лес.

Prt Scr vk.com / Комсомольская правда - Сахалин

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео перебегающего дорогу медведя в Кемерове. Случаи выхода хищников к людям в последнее время участились в Кузбассе.