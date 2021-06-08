Удар по Delta Crescent: почему США отказываются от главного инструмента кражи нефти в САР

Администрация президента США Джо Байдена решила не продлевать лицензию компании Delta Crescent Energy на работу в Сирийской Арабской Республике (САР). Формальной задачей фирмы, организованной сторонниками Республиканской партии, была «модернизация месторождений» в подконтрольных курдским боевикам районах. Однако фактически за счет частной компании Штаты пытались легитимизировать кражу нефти у сирийцев. Махинации они прикрывают защитой от террористических организаций и помощью «курдским партнерам».

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что пошло не так в работе Delta Crescent Energy и чем объясняется решение администрации демократов лишить фирму мандата.

Шаг назад

Издание Al Monitor 21 мая сообщило, что Белый дом решил не продлевать лицензию Delta Crescent Energy, срок действия которой истек 30 апреля. После этого компания должна была в течение 30 дней свернуть свою деятельность на северо-востоке Сирии.

JUST IN: Biden administration poised to ax US oil company’s waiver for Kurdish-led northeast Syria - Al-Monitor: The Pulse of the Middle East https://t.co/UEk7FJluRL — Amberin Zaman (@amberinzaman) May 21, 2021

При этом источник в американской нефтяной фирме в своем комментарии для агентства Kurdistan 24 отметил, что исключительное право на работу в САР в обход санкций от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США все же было пролонгировано с 29 апреля по 31 мая. По словам анонимного информатора, в компании по-прежнему ожидают, что мандат продлят на 1-2 года, а установок о сворачивании деятельности от Госдепа и OFAC не поступало.

«Насколько я понимаю, решение еще не было окончательно принято, но на высшем уровне команды Байдена недовольны перспективой «брать нефть», которая заключалась в свойственной экс-президенту Дональду Трампу краже ресурсов. Она не соответствует внешнеполитическим запросам Байдена», — считает Никола Херас, старший аналитик в Институте Newlines.

Основатели Delta Crescent Energy, комментируя свои инициативы в Сирии, признались: они чувствовали, что добиваются прогресса в своей работе. Однако правительство США, по их мнению, не оказало должной поддержки и не помогло им наладить сотрудничество с соседними странами.

С января, когда компания попыталась и не смогла открыть дополнительный пограничный переход между Ираком и САР в городе Аль-Ярубия, должностные лица курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) и администрации Байдена начали терять веру в фирму.

Под конец весны, когда действие лицензии подходило к концу, один из руководителей организации Джеймс Риз забеспокоился, что Delta Crescent Energy не будет вновь предоставлено исключительное право на работу в арабской республике. Он переживал, что американские чиновники считают его компанию пережитком эпохи Трампа, а поэтому от нее надо избавиться. Так и оказалось — его сомнения были не напрасны.

«Если администрация Байдена решит не продлевать лицензию OFAC, это будет существенным изменением в политике. Это не поддержит союзников по коалиции, которые сражались и погибли за ликвидацию ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) », — предупреждал другой основатель компании Джон П. Дорьер-младший.

Associated Press: "AP source: Biden ending Trump OK for US oil company in Syria" https://t.co/qh9TXm17Xf — Evan Kohlmann (@IntelTweet) May 27, 2021

Замаскировать очевидное

«Мы удерживаем нефть, — открыто заявлял экс-президент США Дональд Трамп осенью 2019 года. — Я всегда это говорил — удержать нефть. Это 45 млн долларов в месяц».

Тогда слова бывшего американского лидера звучали цинично, но искренне, хотя чиновники в Штатах на протяжении многих лет и заявляли, что присутствие американцев в Сирии объясняется исключительно борьбой с ИГ, а не «шкурным» интересом. Впрочем, радикальная группировка давно разгромлена Сирийской Арабской Армией (САА) при активной поддержке России, но западные войска все еще находятся на этой земле ради охраны нефтяных месторождений. При этом официальная позиция Белого дома, Госдепартамента и Международной коалиции по-прежнему заключается в том, что забота о сохранности «черного золота» — не ключевая причина западного присутствия в республике.

Поддерживать этот миф Вашингтону помогло создание Delta Crescent Energy. Запустив этот проект, США придумали простой, хотя морально и юридически сомнительный план: вместе с сирийскими курдами наладить добычу, переработку и поставки за рубеж местной нефти, при этом не допуская к ней правительство САР или исламистских боевиков. В свое время нефтяные месторождения региона были частью сети ИГ, которая ежедневно приносила группировке около 1,5 млн долларов дохода. До сих пор неизвестно, каким именно путем американцы, которых неоднократно уличали в сотрудничестве с террористами, установили контроль над этими районами.

8 апреля 2020 года Delta Crescent Energy получила однолетнюю лицензию Минфина США на работу в САР. Она позволила фирме обойти американские санкции, действующие против сирийского нефтегазового сектора. «Дельта» ухватилась за предоставленную возможность и сформировала простую схему работы: обрести санкционное освобождение, «легально» экспортировать нефть, получая по 1 доллару за каждый вывезенный баррель.

The U.S. had come up with a simple if morally and legally dubious plan. https://t.co/mBVSbeoYhx — The Daily Beast (@thedailybeast) June 1, 2021

Как сообщал анонимный американский чиновник, работавший в регионе, фирма из Делавэра под покровительством американских властей намеревалась вместе с «курдскими партнерами» вырвать контроль над нефтяным сектором страны у администрации президента САР Башара Асада. Источники новостных изданий США даже заявляли о планах Delta построить нефтеперерабатывающий завод на курдских территориях. Стоимость проекта оценивалась в 150 миллионов долларов.

При этом деятельность американской компании долгое время оставалась скрыта завесой тайны, налоговые декларации с ее стороны не подавались. Фактически у фирмы оказались развязаны руки: она получила возможность проворачивать любые грязные схемы, не опасаясь никакой ответственности.

В феврале 2021 года, после вступления Джо Байдена в должность президента, Delta Crescent Energy получила от Министерства торговли Штатов разрешение на поставку первого производственного оборудования на северо-восток САР. По словам источников, оно включало в себя счетчики на солнечных батареях для мониторинга потока нефти с месторождений в зоне, контролируемой курдами. Также сообщалось, что Delta Crescent Energy создала офис в регионе со штатом от 10 до 15 человек.

Впрочем, сирийские курдские источники, знакомые с деятельностью небольшой нефтяной компании, утверждают, что до сих пор нет никаких доказательств того, что организация начала какую-либо существенную деятельность по «модернизации» в указанных районах.

«Их офис на самом деле даже не офис», — сказал один из источников.

Предположения об отсутствии активной деятельности американской компании подтверждают местные рабочие. В марте корреспонденты издания Daily Beast пообщались с жителем Ар-Румейлана Махиром Хувейром — мужчина отметил, что никаких изменений за прошедший год в плане добычи нефти не произошло. По его словам, число проезжающих грузовиков не увеличилось, расширения или сокращения промышленности не произошло, а зарплата осталась прежней. Соответственно, ни о какой «модернизации» месторождений речи не было.

Главной надеждой основателей компании был скорейший запуск грузовиков с сырой нефтью, экспортируемой по контрактам, в Иракский Курдистан. Находившиеся в Эрбиле американцы даже планировали празднование, как только грузовики двинулись с места.

В это же время американские власти проводили традиционную кампанию по дезинформации, заявляя, что ВС США находятся в Сирии не из-за нефти.

«Сотрудники министерства обороны и его субподрядчики не уполномочены протягивать руку помощи частной компании, стремящейся к разработке нефтяных ресурсов в Сирии, а также сотрудникам этой компании или ее агентов», — заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

Политик уточнил, что американские вооруженные силы в Сирии (численностью аж 900 человек) «находятся там для поддержки миссии против ИГ в Сирии».

Basically the same as Trump had, just without the (distasteful) marketing of staying in Syria as “keeping the oil.”



“US Forces Focus on IS, Not on Protecting Syrian Oil Fields, Pentagon Says” — Voice of America https://t.co/tGbX9QByCb — Hassan Hassan (@hxhassan) February 10, 2021

При этом бывший высокопоставленный военный чиновник США, работавший в регионе, рассказал Daily Beast, что США активно обучали боевиков СДС для защиты нефтяных полей, где действовала Delta Crescent Energy. Известно, что команда «Критическая нефтяная инфраструктура», как ее называют американские военные чиновники, состоит из 200 курдских бойцов. В настоящее время они проводят совместное патрулирование с американскими ВС, посещая нефтяные объекты три-пять раз в неделю, чтобы «оценить их сохранность».

Обречены на провал

Руководство американской фирмы старательно пытается легитимизировать свою деятельность в глазах мирового сообщества.

«Доход [от нефти] принадлежит Автономной администрации Северо-Восточной Сирии, и он поступает в Автономную администрацию, чтобы они могли решить, куда инвестировать эти средства», — заявил представитель компании Delta Crescent Energy.

При этом возникает вопрос: какие доходы и кому можно было бы продать эту нефть? Официальный Дамаск, защищающий территориальную целостность страны и не признающий курдскую администрацию, не может покупать черное золото у самого себя априори.

В надежде на то, что Delta Crescent Energy не лишат права красть топливо у народа САР, один из ее руководителей Джон П. Дорьер сообщил агентству Associated Press, что компания добилась заключения контрактов на сумму около 2 млрд долларов на продажу сирийской нефти международным покупателям. При этом подробности этих сделок нигде не освещались.

Что касается соседней Турции, то Анкара считает СДС аффилированными с «Рабочей партией Курдистана» (признана террористической организацией в республике). Турецкие ВС проводили военные операции в Сирии против курдских формирований и нацелены на их полное вытеснение из региона. Если Анкара инициирует переговоры с Автономной администрацией, то де-факто признает их легитимность, чего турки себе позволить не могут.

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Delta Crescent Energy пыталась заключить новое соглашение с Иракским Курдистаном, однако потерпела неудачу: президент автономии отказался пересмотреть условия незаконной торговли с северо-востоком Сирии, как того требовали американцы. Глава спецслужб автономного региона Мансур Барзани, брат премьер-министра и двоюродный брат президента Курдистана, работал над подрывом операции американской компании, чтобы держать цены на низком уровне.

По сообщению осведомленных источников, к концу 2020 года НПЗ Ланаз, контролируемый Барзани, увеличил свои возможности по переработке большого количества нефти низкого качества с северо-востока Сирии. Предприятие платило 19 долларов за баррель и переправляло топливо по трубопроводу в Турцию. При этом Барзани хотел получать 70% дохода от нефти из Сирии, и основателей Delta Crescent Energy это озадачило.

Таким образом, на пути у планов Delta Crescent Energy было несколько серьезных препятствий. Это позиция Анкары, которая выступает против сделок с СДС, а также сложные отношения между Эрбилем и Багдадом — Ирак пытается отобрать у региональной администрации свой трубопровод из Киркука в Турцию. В конце 2020 года Багдад возбудил дело в международном арбитражном суде против Анкары за оказание помощи иракским курдам в продаже нефти в обход официальных властей страны.

Iraqi Oil Minister takes hardline stance as Turkey arbitration decision looms https://t.co/PzLEmvnfGw — Iraq Oil Report (@iraqoilreport) January 28, 2021

Нельзя также упускать тот факт, что в подконтрольных сирийским курдам районах усиливаются антиамериканские настроения. Все больше людей в оккупированном регионе тяготеют к официальному Дамаску и отчетливо осознают, что от США хорошего ждать не приходится. Кроме того, агрессивные действия боевиков СДС и их принудительная вербовка местного населения вызывает серьезное недовольство у жителей захваченных земель.

Налоговый рай для грабителей нефти

Та самая загадочная компания Delta Crescent Energy, получившая от Минфина США разрешение на «модернизацию нефтяных мощностей» в оккупированной части Сирии, была создана в 2019 году. Ее офис зарегистрирован в штате Делавэр, который имеет статус «налогового рая» и не взимает налог с продаж.

Федеральное агентство новостей /

Среди основателей компании значатся экс-посол США в Дании Джеймс П. Кейн, бывший исполнительный директор британской нефтедобывающей компании GulfSands Petroleum (вела добычу и нефтеразведку в провинции Хасака до 2012 года) Джон П. Дорьер-младший и ветеран элитного спецподразделения «Дельта» Джеймс Риз. Последний является также создателем частной военной компании (ЧВК) TigerSwan и консультантом другой известной ЧВК — Blackwater. Известно, что за три месяца до основания Delta Crescent Energy он посещал сирийские районы, подконтрольные боевикам СДС.

Все трое связаны с Республиканской партией и чиновниками бывшей администрации экс-президента Дональда Трампа. Кроме того, все они выступали против полного вывода американского контингента из САР.

Соглашение воров

О том, что малоизвестная компания будет задействована в операциях по краже нефти САР, впервые было объявлено в конце июля 2020 года. Тогда сенатор-республиканец Линдси Грэм со ссылкой на лидера СДС Мазлума Абди объявил, что курдские вооруженные формирования и некая американская организация заключили соглашение о модернизации нефтяных месторождений в регионе. Грэм поднял вопрос о сделке на заседании комитета Сената по международным делам, где присутствовал тогдашний глава Госдепартамента Майк Помпео. Тот в свою очередь подтвердил информацию о соглашении.

Далее в СМИ появились подробности контракта. Выяснилось, что сделка была одобрена Белым домом, а функционировать на подконтрольных СДС территориях будет именно Delta Crescent Energy. Переговоры, по данным источника, «продолжались длительное время», а фирма еще до официального объявления получила лицензию на работу в САР от OFAC Минфина США.

US oil company signs deal with Syrian Kurds @amberinzaman https://t.co/9AGGIclKCJ — Mutlu Civiroglu (@mutludc) July 31, 2020

МИД арабской республики резко осудил соглашение, назвав его недействительным и не имеющим юридического основания. В Дамаске его окрестили «сделкой между ворами, которые крадут (то есть США), и ворами, которые продают (то есть СДС)».

Комментируя договоренности курдов и «Дельты», Министерство иностранных дел РФ выразило озабоченность в связи с «систематическим нарушением Вашингтоном норм международного права». Внешнеполитические ведомства Турции и Ирана также раскритиковали данное соглашение.

После объявления сделки по нефтяным полям в Заевфратье Белый дом публично отверг свою причастность к ней. Как отмечал тогдашний спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, Госдеп не был задействован в коммерческих соглашениях между «местными партнерами». Он также добавил, что американское правительство не владеет и не распоряжается сирийскими нефтяными ресурсами, а все решения принимает местное население в рамках своего самоуправления. Несмотря на это, ВС США продолжали свое военное присутствие на северо-востоке страны.

Однако факт наличия государственного интереса к сделке между Delta и СДС подтверждают другие заявления бывшей администрации. Так, в декабре 2020 года спецпосланник Госдепа по Сирии Джоэл Рэйберн заявил, что представители его ведомства встречались с руководством Delta Crescent Energy и самими курдами для обсуждения соглашения. Он рассказал о желании Вашингтона сделать компанию Джеймса Риза единственной фирмой из США с выданным разрешением на нефтедобычу в САР.

В этой связи важно понимать, что уход Delta Crescent Energy из Сирии по решению Байдена не будет равен уходу ВС США из этой страны. Просто компания, появившаяся при администрации президента, который откровенно заявлял о желании красть нефть сирийцев, оказалась не нужна демократам. Последние не готовы действовать настолько открыто.

На словах представители нынешней администрации США будут заявлять о том, что отныне американские войска присутствуют в регионе исключительно для борьбы с терроризмом и никаких западных компаний в стране больше нет. Однако по факту Вашингтон продолжит привычную деятельность — красть сирийские ресурсы, прикрываясь помощью СДС в борьбе с ячейками ИГ, и вывозить ее на переработку за пределы САР. А курдские боевики будут, как и ранее, по заниженным ценам продавать черное золото контрабандным путем в Иракский Курдистан.

До гражданской войны Сирия производила почти 400 тысяч баррелей нефти в день. Однако в ходе конфликта курдские формирования захватили большую часть крупнейших скважин страны, включая «Аль-Омар» в провинции Дейр эз-Зор. Убытки нефтяного сектора Сирии за 10 лет войны местные власти оценивают в более чем 92 миллиарда долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.