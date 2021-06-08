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08 июня 07:40
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новостей
07:37
Общество
Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче
07:36
Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
07:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
07:21
Общество
Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы
07:19
Общество
Названы причины ночных приступов голода
07:18
Общество
Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России
07:03
Общество
В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов
07:02
Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
07:00
Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
06:56
Общество
Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола
06:50
Спорт
Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
06:45
Общество
Васильев назвал идеально подходящие для дам элегантного возраста цвета
06:43
Общество
Половина клиентов российских банков готова рекомендовать свою кредитку знакомым
06:39
Политика
Вице-премьер Украины назвала главную ошибку НАТО с 2008 года
06:39
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
06:19
Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
06:19
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
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Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами

Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
Федеральное агентство новостей  / 

Коллекторы — это современные гестаповцы, которых следует ликвидировать как класс. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) оказались возмущены риторикой парламентария, направленной против взыскателей долгов. Политик неоднократно публично называл их «нелюдями» и «животными, не подпадающими под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», а также призывал лишать их пенсий, паспортов и даже «половой принадлежности». Кроме того, Милонов заявил о необходимости сослать коллекторов на Украину «столыпинским вагоном».

Выражая несогласие с позицией депутата ГД, члены НАПКА обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Они также заказали лингвистическую и социологическую экспертизу, которая выявила в словах Милонова признаки унижения их достоинства.

Парламентарий ответил, что готов встретиться с коллекторами в суде, если это потребуется.

«Я готов где угодно подтвердить, что считаю их нелюдями и подлецами, — заявил собеседник ФАН. — Коллекторский бизнес — поганый, ненужный и вредный для общества».

Милонов заявил, что ставит своей политической задачей «ликвидацию института коллекторов» в нашей стране.

«То, что они с этим не согласны, меня не волнует — их ненавидит вся страна, — сказал депутат. — Они оскорбились и обратились к главе СК? Что ж, признаю, мне даже льстит мысль, что эти подонки объявили мне джихад: коллекторы — враги нашего народа и нашего государства, и их точка зрения не значит для меня ровным счетом ничего. Они в принципе не должны существовать».

Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
Сообщение от коллекторов  / 

Вместо того, чтобы отдавать вопрос взыскания долгов в частные руки, парламентарий предложил совершенствовать институт судебных приставов.

«Этим должно заниматься государство, — убежден собеседник ФАН. — А не выгнанные за жестокость барыги — ужасные люди, которые не заслуживают ни пенсий, ни соцобеспечения».

Милонов также пояснил, что он подразумевал под необходимостью «лишить коллекторов половой принадлежности».

«Они приносят столько вреда людям, что объективно не могут считаться ни мужчинами, ни женщинами, поскольку работа, которую они себе выбрали, напрочь уничтожает в них все человеческое, — заметил депутат. — Все, что они делают, это порождают зло, унижая людей и угрожая им. По сути, это такие современные гестаповцы, от которых России следует избавиться также, как она сделала это 76 лет назад с их идейными вдохновителями».

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россия милонов бастрыкин коллекторы ск рф напка
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