Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами

Коллекторы — это современные гестаповцы, которых следует ликвидировать как класс. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Ранее представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) оказались возмущены риторикой парламентария, направленной против взыскателей долгов. Политик неоднократно публично называл их «нелюдями» и «животными, не подпадающими под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», а также призывал лишать их пенсий, паспортов и даже «половой принадлежности». Кроме того, Милонов заявил о необходимости сослать коллекторов на Украину «столыпинским вагоном».
Выражая несогласие с позицией депутата ГД, члены НАПКА обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Они также заказали лингвистическую и социологическую экспертизу, которая выявила в словах Милонова признаки унижения их достоинства.
Парламентарий ответил, что готов встретиться с коллекторами в суде, если это потребуется.
«Я готов где угодно подтвердить, что считаю их нелюдями и подлецами, — заявил собеседник ФАН. — Коллекторский бизнес — поганый, ненужный и вредный для общества».
Милонов заявил, что ставит своей политической задачей «ликвидацию института коллекторов» в нашей стране.
«То, что они с этим не согласны, меня не волнует — их ненавидит вся страна, — сказал депутат. — Они оскорбились и обратились к главе СК? Что ж, признаю, мне даже льстит мысль, что эти подонки объявили мне джихад: коллекторы — враги нашего народа и нашего государства, и их точка зрения не значит для меня ровным счетом ничего. Они в принципе не должны существовать».
Вместо того, чтобы отдавать вопрос взыскания долгов в частные руки, парламентарий предложил совершенствовать институт судебных приставов.
«Этим должно заниматься государство, — убежден собеседник ФАН. — А не выгнанные за жестокость барыги — ужасные люди, которые не заслуживают ни пенсий, ни соцобеспечения».
Милонов также пояснил, что он подразумевал под необходимостью «лишить коллекторов половой принадлежности».
«Они приносят столько вреда людям, что объективно не могут считаться ни мужчинами, ни женщинами, поскольку работа, которую они себе выбрали, напрочь уничтожает в них все человеческое, — заметил депутат. — Все, что они делают, это порождают зло, унижая людей и угрожая им. По сути, это такие современные гестаповцы, от которых России следует избавиться также, как она сделала это 76 лет назад с их идейными вдохновителями».