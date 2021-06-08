Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами

Коллекторы — это современные гестаповцы, которых следует ликвидировать как класс. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) оказались возмущены риторикой парламентария, направленной против взыскателей долгов. Политик неоднократно публично называл их «нелюдями» и «животными, не подпадающими под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», а также призывал лишать их пенсий, паспортов и даже «половой принадлежности». Кроме того, Милонов заявил о необходимости сослать коллекторов на Украину «столыпинским вагоном».

Выражая несогласие с позицией депутата ГД, члены НАПКА обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Они также заказали лингвистическую и социологическую экспертизу, которая выявила в словах Милонова признаки унижения их достоинства.

Парламентарий ответил, что готов встретиться с коллекторами в суде, если это потребуется.

«Я готов где угодно подтвердить, что считаю их нелюдями и подлецами, — заявил собеседник ФАН. — Коллекторский бизнес — поганый, ненужный и вредный для общества».

Милонов заявил, что ставит своей политической задачей «ликвидацию института коллекторов» в нашей стране.

«То, что они с этим не согласны, меня не волнует — их ненавидит вся страна, — сказал депутат. — Они оскорбились и обратились к главе СК? Что ж, признаю, мне даже льстит мысль, что эти подонки объявили мне джихад: коллекторы — враги нашего народа и нашего государства, и их точка зрения не значит для меня ровным счетом ничего. Они в принципе не должны существовать».

Сообщение от коллекторов /

Вместо того, чтобы отдавать вопрос взыскания долгов в частные руки, парламентарий предложил совершенствовать институт судебных приставов.

«Этим должно заниматься государство, — убежден собеседник ФАН. — А не выгнанные за жестокость барыги — ужасные люди, которые не заслуживают ни пенсий, ни соцобеспечения».

Милонов также пояснил, что он подразумевал под необходимостью «лишить коллекторов половой принадлежности».