Белый дом: Байден провел телефонные переговоры с Зеленским

Вашингтон, 7 июня. Президент США Джо Байден созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что американский лидер пригласил украинского коллегу посетить страну этим летом. По словам Байдена, он с нетерпением ждет встречи с Зеленским в Белом доме. Помимо этого, президент Соединенных Штатов подчеркнул, что будет отстаивать суверенитет Украины на саммите с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее о планируемом телефонном разговоре глав двух государств сообщил близкий к офису президента экс-главный железнодорожник Украины Сергей Лещенко.