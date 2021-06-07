Черчесов раскритиковал решение датских властей не пускать россиян на матчи Евро-2020

Москва, 7 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство недопуском фанатов из РФ на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия-24» высказался по поводу ситуации с недопуском болельщиков из РФ на матчи предстоящего чемпионата Европы в Копенгагене. Тренер признался, что был неприятно удивлен решением властей Дании.

«Если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет. Если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему» — заявил Черчесов.

О недопуске болельщиков из России на матчи 16-го чемпионата Европы в Копенгагене стало известно 1 июня. В посольстве Дании в Москве заверили, что это связано с пандемией COVID-19. Матч в Копенгагене сборная России проведет 21 июня. Игра против датчан станет для сборной России третьей на групповом этапе Евро-2020.

Ранее стало известно, что защитник сборной России Федор Кудряшов не примет участия в матчах Евро-2020, которые пройдут в Петербурге. Об этом сообщила его супруга.