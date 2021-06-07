Черчесов раскритиковал решение датских властей не пускать россиян на матчи Евро-2020

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07 июня 21:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
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Черчесов раскритиковал решение датских властей не пускать россиян на матчи Евро-2020

Спорт
Черчесов раскритиковал решение датских властей не пускать россиян на матчи Евро-2020
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 7 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство недопуском фанатов из РФ на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия-24» высказался по поводу ситуации с недопуском болельщиков из РФ на матчи предстоящего чемпионата Европы в Копенгагене. Тренер признался, что был неприятно удивлен решением властей Дании.

«Если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет. Если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему» — заявил Черчесов.

О недопуске болельщиков из России на матчи 16-го чемпионата Европы в Копенгагене стало известно 1 июня. В посольстве Дании в Москве заверили, что это связано с пандемией COVID-19. Матч в Копенгагене сборная России проведет 21 июня. Игра против датчан станет для сборной России третьей на групповом этапе Евро-2020.

Ранее стало известно, что защитник сборной России Федор Кудряшов не примет участия в матчах Евро-2020, которые пройдут в Петербурге. Об этом сообщила его супруга.

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Все новости / Спорт / Черчесов раскритиковал решение датских властей не пускать россиян на матчи Евро-2020
футбол дания черчесов евро-2020
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