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07 июня 22:33
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новостей
22:26
Политика
Пушков раскритиковал сериал «Анна Болейн» за навязывание «нового расизма»
22:17
Общество
Богата и мила Карельская земля! Где и когда пройдет День Карелии в 2021 году
22:15
Общество
Росавиация предостерегла россиян от турпоездок на грузопассажирских рейсах
22:12
Технологии
Названы лучшие Android-смартфоны для приобретения в 2021 году
22:11
Технологии
Apple представила iOS 15 и iPadOS 15 на WWDC 2021
22:00
Общество
Коллеги скорбят в связи с гибелью народной артистки РФ Риммы Волковой
21:59
Общество
Общественная палата помогает «НКОшникам» доносить свою позицию
21:46
Общество
Блогерша показала эффективный способ отстирать жирное пятно
21:45
Политика
Лавров посчитал неприемлемым пересмотр Минских соглашений
21:43
Общество
Благородное искусство перевода: что нужно, чтобы стать переводчиком?
21:43
Политика
Россияне «выгнали» Юлию Ауг на заработки в Прибалтику после фильма о Белоруссии
21:40
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21:39
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21:39
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Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
21:38
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Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США
21:33
Африка
Президент Уганды остановил работу школ в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21:32
Африка
Власти Руанды подключили собак к тестированию пассажиров аэропорта Кигали на COVID-19
21:28
Африка
Террористы вновь совершили нападение на бойцов ВС Нигера в городе Диффа
21:26
Общество
Открываем дачный сезон: выбираем садовый опрыскиватель для сада и огорода
21:25
Африка
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Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания

Общество
Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
pixabay.com  / 

Контроль за состоянием продукции, которую мы потребляем ежедневно, — одно из важных направлений государственной работы. Однако все мы понимаем, что качество жизни и здоровья — личная ответственность и забота каждого.

Во Всемирный день пищевой безопасности, который ежегодно отмечается 7 июня, врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова напомнила читателям ФАН о базовых правилах выбора качественных продуктов в магазинах.

Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
pixabay.com  / Free-Photos

Так, в первую очередь, специалист рекомендует доверять своим органам чувств и внимательно проводить осмотр продукта. Вряд ли товар, не устраивающий нас внешним видом или запахом, порадует пищеварительную систему.

«Важно еще дома не перехранить эти продукты. Соблюдайте температурный режим: принесли продукты из магазина и сразу, если нужно, убрали в холодильник или морозилку. И обязательно нужно следить за количеством дней, отведенных под срок годности», — отмечает эксперт.

Информацию, указанную на упаковке товара, вообще не следует игнорировать. Чем внимательнее вы ознакомитесь с составом продукта и условиями его хранения, тем легче будет понять, отправлять ли его в свою корзину.

«Если мы говорим, например, про овощи и фрукты, то конечно идеальный вариант — использовать сезонные продукты. Их в большие города привозят из теплых стран, поэтому они часто безопасны, и их можно употреблять», — приводит пример диетолог.

Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
Федеральное агентство новостей  / 

Конечно, с приходом в жизнь пандемии наши походы в супермаркет изменились до неузнаваемости, а требования к продовольственной безопасности возросли в несколько раз. Но стоит ли уделять повышенное внимание этому вопросу сейчас, когда ситуация с COVID-19 уже не пугает своими масштабами?

«Если в магазинах все покупатели и персонал ходят в масках, то вероятность того, что на продукте окажется вирус, крайне мала. В этом случае товар можно дополнительно не обрабатывать. ˂…˃ Если мы говорим про фрукты, овощи, то их мы, естественно, моем. А вот если это что-то в упаковке, то мало вероятности, что таким образом человек может заразиться», — заключает специалист.

Контроль за безопасностью продуктов, ждущих нас на прилавках, — одна из ключевых позиций в работе Роспотребнадзора. Оценивая активность ведомства, врач Круглова говорила ФАН, что зачастую товары от крупных предприятий несут меньше рисков, ведь на производствах такого уровня лучше отлажена система мониторинга качества.

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Все новости / Общество / Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания
диетолог безопасность продуктов круглова
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