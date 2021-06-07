Диетолог Круглова напомнила россиянам, как выбрать качественные продукты питания

Контроль за состоянием продукции, которую мы потребляем ежедневно, — одно из важных направлений государственной работы. Однако все мы понимаем, что качество жизни и здоровья — личная ответственность и забота каждого.

Во Всемирный день пищевой безопасности, который ежегодно отмечается 7 июня, врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова напомнила читателям ФАН о базовых правилах выбора качественных продуктов в магазинах.

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Так, в первую очередь, специалист рекомендует доверять своим органам чувств и внимательно проводить осмотр продукта. Вряд ли товар, не устраивающий нас внешним видом или запахом, порадует пищеварительную систему.

«Важно еще дома не перехранить эти продукты. Соблюдайте температурный режим: принесли продукты из магазина и сразу, если нужно, убрали в холодильник или морозилку. И обязательно нужно следить за количеством дней, отведенных под срок годности», — отмечает эксперт.

Информацию, указанную на упаковке товара, вообще не следует игнорировать. Чем внимательнее вы ознакомитесь с составом продукта и условиями его хранения, тем легче будет понять, отправлять ли его в свою корзину.

«Если мы говорим, например, про овощи и фрукты, то конечно идеальный вариант — использовать сезонные продукты. Их в большие города привозят из теплых стран, поэтому они часто безопасны, и их можно употреблять», — приводит пример диетолог.

Федеральное агентство новостей /

Конечно, с приходом в жизнь пандемии наши походы в супермаркет изменились до неузнаваемости, а требования к продовольственной безопасности возросли в несколько раз. Но стоит ли уделять повышенное внимание этому вопросу сейчас, когда ситуация с COVID-19 уже не пугает своими масштабами?

«Если в магазинах все покупатели и персонал ходят в масках, то вероятность того, что на продукте окажется вирус, крайне мала. В этом случае товар можно дополнительно не обрабатывать. ˂…˃ Если мы говорим про фрукты, овощи, то их мы, естественно, моем. А вот если это что-то в упаковке, то мало вероятности, что таким образом человек может заразиться», — заключает специалист.

Контроль за безопасностью продуктов, ждущих нас на прилавках, — одна из ключевых позиций в работе Роспотребнадзора. Оценивая активность ведомства, врач Круглова говорила ФАН, что зачастую товары от крупных предприятий несут меньше рисков, ведь на производствах такого уровня лучше отлажена система мониторинга качества.