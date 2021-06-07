Предположительно у главреда «Новой Газеты» нашли элитную недвижность в США

Telegram-канал «Орда» опубликовал документы, в которых утверждается, что главред издания «Новая Газета» Дмитрий Муратов «начал готовить пути отступления из России». Сообщается, что журналист мог приобрести элитную недвижимость в Нью-Йорке в 2019 году, но якобы зарегистрировал на сожительницу Муратова. Квартира, ,если верить документам, находится на Манхеттене. Ранее ФАН провел расследование под названием «Миллионы и недвижимость Муратова от «заказух» оформлены на членов семьи».

«Руками жены в 2019 году [Муратов] купил квартиру на Манхэттене — это очень престижный район, 875 тыс. долл. (около 70 млн руб по нынешним ценам). Информация, кстати, открытая, на сайте городского реестра есть. А в газете почему-то все про Россию, да про Россию пишет. А квартиру на острове Рузвельта купил. Хороший дом с видом на мост Куинсборо. Но в газете все равно про Россию», — заявляет Telegram-канал «Орда», приложив соответствующие документы.

Федеральное агентство новостей связалось с политологом Иваном Аркатовым с просьбой прокомментировать сообщение о том, что Муратов мог в 2019 году приобрести недвижимость в Нью-Йорке. Специалиста возмутило то, что заработанные в России деньги уходят на Запад.

«На мой взгляд, та информация, которая появилась в Сети, в очередной раз показывает гнилость современной российский неолиберальной тусовочки, продолжающих писать гадости о России. По факту, деньги они зарабатывают в России, но покупают недвижимость за рубежом, обеспечивая себе материальные блага, тем самым готовя пути отхода. Можно было бы придумать какую-нибудь схему и похитроумнее, не регистрировать недвижимость на женщину», — считает политолог.

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Также Иван Аркатов заявил, что современная российская либеральная оппозиция руководствуется принципом «После нас хоть потоп», поэтому и может приобретать недвижимость за границей, готовя пути отхода.

«Я уверен, что в перспективе эта квартира могла бы стать элементов давления на Муратова, чтобы он продолжал нагнетать ситуацию в стране, работая через «Новую Газету». На мой взгляд, тут необходимо ставить вопрос о том, могут ли такие граждане руководить СМИ, потому что они уж точно уже не являются беспристрастными. В любой момент к ним может кто-то прийти и тонко намекнуть, что стоить проводить определенную политику. Поэтому к таким товарищам необходимо внимательно присмотреться. Данный случай может показывать, что этим людям не нужна Россия, и они работают не на ее благо, а ради квартиры в Нью-Йорке или где-то за рубежом. И при первой же возможности они готовы туда уехать. Как говорится: после нас хоть потоп», — сообщил Иван Аркатов.

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В свою очередь член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью ФАН также пришел к выводу, что главред «Новой Газеты» может готовить пути отхода, если допустить реальность сделки по покупке дорогой недвижимости в США.

«Здесь, в первую очередь, нужно понять то, что для него это просто работа, в которой нет никакой нравственной фундаментальной основы и морали. Это грязная работа, выступающая инструментом для зарабатывания денег и повышения своего экономического статуса. К сожалению, наша либеральная оппозиция не является такой, как в Европе. Я не видел, чтобы оппозиция на Западе делала что-то плохое против своих же стран. В свою очередь наши оппозиционеры готовы пойти на все и ни перед чем не останавливаться — нужно будет детей и студентов выгнать на улицу, они это сделают. Налицо закон Мерфи. Понятно, что главред «Новой Газеты» может готовить пути отступления. Я уверен, что он далеко не один такой. У нас есть много подобных изданий», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, сбежавший из России на Украину, поделился своими дальнейшими планами.