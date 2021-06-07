Вице-президент США отправилась в Гватемалу, чтобы остановить миграцию

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:57
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
20:44
Политика
Байден проведет переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО
Все новости
07 июня 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:57
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
20:44
Политика
Байден проведет переговоры с Эрдоганом на саммите НАТО
Все новости

Вице-президент США отправилась в Гватемалу, чтобы остановить миграцию

США
Вице-президент США отправилась в Гватемалу, чтобы остановить миграцию
PrScr Twitter  /  @erinschaff

Вашингтон, 7 июня. Камала Харрис отправилась в свою первую официальную зарубежную поездку в должности вице-президента США. В ходе турне она посетит Гватемалу и Мексику.

Ожидается, что в ходе поездки Камала Харрис, на которую президент Байден возложил обязанности по урегулированию миграционного кризиса, развернувшегося на южных границах США, попытается договориться с президентами двух стран о сдерживании потоков мигрантов.

Сегодня Харрис прибыла в Гватемалу, где встретится с президентом страны Алехандро Джамматтеи. Харрис обсудит с президентом Латиноамериканской страны проблему контрабанды и коррупции. Под коррупцией, вероятно, стоит понимать вопрос о судьбе денежных средств, выделенных американским правительством Гватемале для сдерживания потока нелегальных мигрантов, направляющихся в США. В то время как деньги были успешно освоены, количество беженцев, штурмующих южные границы США, не только не уменьшилось, но и побило 20-летний рекорд.

После Гватемалы американский вице-президент отправится в Мексику, которая является основным транзитным пунктом на пути беженцев из стран «северного треугольника» — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в США. По всей видимости Харрис попытается убедить президента Обрадора приложить максимум усилий для сдерживания беженцев.

Вице-президент США отправилась в Гватемалу, чтобы остановить миграцию
Prt Scr twitter.com  / @MAGAVision2020

Вопрос нелегальной миграции рискует стать первой серьезной неудачей в политической карьере Камалы Харрис: пока что все усилия, направленные на стабилизацию ситуации на границе США не принесли результатов. В то же время Харрис, которую президент Байден наделил широкими полномочиями для решения поставленной задачи, критикуют внутри США за упорное нежелание посетить границу. Можно предположить, что Харрис пытается избежать принятия мер, необходимых для реального прекращения нелегальной миграции в страну. Эти меры должны включать усиление пограничной службы США, депортацию нелегалов и изменения законодательства. Однако принятие подобных решений будет означать фактический отказ администрации Байдена от выполнения своих предвыборных обещаний. Поэтому американский вице-президент пытается действовать чужими руками, чтобы миграционный кризис разрешился «сам собой».

Привезла ли Харрис в Гватемалу и Мехико предложения, от которых невозможно отказаться, мы сможем узнать через несколько месяцев по ситуации на южной границе США.

Вернуться назад

Все новости / США / Вице-президент США отправилась в Гватемалу, чтобы остановить миграцию
сша харрис гватемала мексика миграция
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 93912 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 57511 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33945 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 32715 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Великобритания пытается связать пьяный дебош солдат НАТО в Эстонии с «рукой Кремля»
Армия 21476 7 июня 2021
Великобритания пытается связать пьяный дебош солдат НАТО в Эстонии с «рукой Кремля»
Рейтинг@Mail.ru