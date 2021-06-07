Вице-президент США отправилась в Гватемалу, чтобы остановить миграцию

Вашингтон, 7 июня. Камала Харрис отправилась в свою первую официальную зарубежную поездку в должности вице-президента США. В ходе турне она посетит Гватемалу и Мексику.

Ожидается, что в ходе поездки Камала Харрис, на которую президент Байден возложил обязанности по урегулированию миграционного кризиса, развернувшегося на южных границах США, попытается договориться с президентами двух стран о сдерживании потоков мигрантов.

Сегодня Харрис прибыла в Гватемалу, где встретится с президентом страны Алехандро Джамматтеи. Харрис обсудит с президентом Латиноамериканской страны проблему контрабанды и коррупции. Под коррупцией, вероятно, стоит понимать вопрос о судьбе денежных средств, выделенных американским правительством Гватемале для сдерживания потока нелегальных мигрантов, направляющихся в США. В то время как деньги были успешно освоены, количество беженцев, штурмующих южные границы США, не только не уменьшилось, но и побило 20-летний рекорд.

После Гватемалы американский вице-президент отправится в Мексику, которая является основным транзитным пунктом на пути беженцев из стран «северного треугольника» — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в США. По всей видимости Харрис попытается убедить президента Обрадора приложить максимум усилий для сдерживания беженцев.

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Вопрос нелегальной миграции рискует стать первой серьезной неудачей в политической карьере Камалы Харрис: пока что все усилия, направленные на стабилизацию ситуации на границе США не принесли результатов. В то же время Харрис, которую президент Байден наделил широкими полномочиями для решения поставленной задачи, критикуют внутри США за упорное нежелание посетить границу. Можно предположить, что Харрис пытается избежать принятия мер, необходимых для реального прекращения нелегальной миграции в страну. Эти меры должны включать усиление пограничной службы США, депортацию нелегалов и изменения законодательства. Однако принятие подобных решений будет означать фактический отказ администрации Байдена от выполнения своих предвыборных обещаний. Поэтому американский вице-президент пытается действовать чужими руками, чтобы миграционный кризис разрешился «сам собой».

Привезла ли Харрис в Гватемалу и Мехико предложения, от которых невозможно отказаться, мы сможем узнать через несколько месяцев по ситуации на южной границе США.