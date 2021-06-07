ФАН выяснил, как можно вырастить сладкий виноград вдали от южных регионов

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07 июня 21:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
20:51
Шоу-бизнес
Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» не смог дать концерт
20:50
Экономика
Сыровар Сирота рассказал, как санкции способствуют развитию отрасли
20:47
Общество
Крым в составе Украины на форме украинских игроков не впечатлил крымских спортсменов
20:46
Шоу-бизнес
Троицкая поделилась подробностями своей беседы с Собчак на ПМЭФ-2021
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ФАН выяснил, как можно вырастить сладкий виноград вдали от южных регионов

Общество
ФАН выяснил, как можно вырастить сладкий виноград вдали от южных регионов
pixabay.com  / 

Тула, 7 июня. Утверждение о том, что вкусный и сладкий виноград может расти только в теплых регионах успешно развеивают в Тульской области. Местный житель Алексей Кулаков на протяжении пяти лет собирает прекрасный урожай. ФАН узнал, что виноград можно с успехом выращивать в средней полосе России, и выяснил, как это можно сделать.

Специалист из тульского региона Алексей Кулаков не первый, кто решился на удивительный селекционный эксперимент. Он рассказал ФАН, что свою деятельность основывал на исследованиях, подготовленных более 70 лет назад. Тогда виноград пытались выращивать в Подмосковье.

«На основе тех исследований базируются знания о выращивании винограда в средней полосе. Но агроприемы системно не изложены. Все нарабатывается сейчас. Те технологии и агроприемы, которые исследованы, применимы к югу страны», — говорит Алексей Кулаков.

К имеющейся научной базе специалист добавил собственный опыт, огромное желание, а также знания энтузиастов-одиночек. В отдельных случаях виноградные лозы с успехом приживались в различных регионах средней полосы.

«Задача вырастить виноград не на уровне любителя, а на уровне микрохозяйства. Подбирал виноград, который мог бы вырасти в наших условиях. Он вкусный, сладкий. Многие южане не верят. Но все приборы и измерения это подтверждают. У всех виноград ассоциируется с югом, где плоды сладкие и красивые на вид. В нашей местности виноград, может быть, не набирает таких размеров. Но он однозначно сладкий, полезный, вкусный. Ориентируемся на технические сорта. Они в наших условиях могут набрать необходимое количество сахара, при этом, они слаще, чем столовые», — рассказывает Алексей Кулаков.

Именно сортовые характеристики являются ключевыми во всей деятельности. На тульской земле специалист использует сорта винограда, которые способны выдержать морозы в 28-30 градусов. При этом учитываются и другие климатические характеристики региона. Среди них не только температура, количество осадков, влажность или количество солнечных дней. Тульская область может быть пригодна для хорошего урожая винограда еще и благодаря ландшафту.

«Виноград растет на уклонах. У нас в области много таких косогоров, которые сложно засеять, потому что техника не пройдет. А виноградная лоза могла бы жить», — делится Алексей Кулаков своими наблюдениями с ФАН.

Пока же специалист воздерживается от оценок труда. Для него важен не факт того, что виноград растет вкусным и сладким, а подтверждение самой возможности выращивания такой культуры в средней полосе России.

Ранее ФАН рассказывал о сладостях, которые безвредны для фигуры. В топ-5 попал и виноград.

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Все новости / Общество / ФАН выяснил, как можно вырастить сладкий виноград вдали от южных регионов
тульская область виноград фермерское хозяйство тульский виноград
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