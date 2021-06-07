ФАН выяснил, как можно вырастить сладкий виноград вдали от южных регионов

Тула, 7 июня. Утверждение о том, что вкусный и сладкий виноград может расти только в теплых регионах успешно развеивают в Тульской области. Местный житель Алексей Кулаков на протяжении пяти лет собирает прекрасный урожай. ФАН узнал, что виноград можно с успехом выращивать в средней полосе России, и выяснил, как это можно сделать.

Специалист из тульского региона Алексей Кулаков не первый, кто решился на удивительный селекционный эксперимент. Он рассказал ФАН, что свою деятельность основывал на исследованиях, подготовленных более 70 лет назад. Тогда виноград пытались выращивать в Подмосковье.

«На основе тех исследований базируются знания о выращивании винограда в средней полосе. Но агроприемы системно не изложены. Все нарабатывается сейчас. Те технологии и агроприемы, которые исследованы, применимы к югу страны», — говорит Алексей Кулаков.

К имеющейся научной базе специалист добавил собственный опыт, огромное желание, а также знания энтузиастов-одиночек. В отдельных случаях виноградные лозы с успехом приживались в различных регионах средней полосы.

«Задача вырастить виноград не на уровне любителя, а на уровне микрохозяйства. Подбирал виноград, который мог бы вырасти в наших условиях. Он вкусный, сладкий. Многие южане не верят. Но все приборы и измерения это подтверждают. У всех виноград ассоциируется с югом, где плоды сладкие и красивые на вид. В нашей местности виноград, может быть, не набирает таких размеров. Но он однозначно сладкий, полезный, вкусный. Ориентируемся на технические сорта. Они в наших условиях могут набрать необходимое количество сахара, при этом, они слаще, чем столовые», — рассказывает Алексей Кулаков.

Именно сортовые характеристики являются ключевыми во всей деятельности. На тульской земле специалист использует сорта винограда, которые способны выдержать морозы в 28-30 градусов. При этом учитываются и другие климатические характеристики региона. Среди них не только температура, количество осадков, влажность или количество солнечных дней. Тульская область может быть пригодна для хорошего урожая винограда еще и благодаря ландшафту.

«Виноград растет на уклонах. У нас в области много таких косогоров, которые сложно засеять, потому что техника не пройдет. А виноградная лоза могла бы жить», — делится Алексей Кулаков своими наблюдениями с ФАН.

Пока же специалист воздерживается от оценок труда. Для него важен не факт того, что виноград растет вкусным и сладким, а подтверждение самой возможности выращивания такой культуры в средней полосе России.

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