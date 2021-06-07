Серуканов переживает за психику Соболь на фоне фиаско в политике и личной жизни

Политические амбиции экс-сотрудницы «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь стремительно пошли под откос, как и ее личная жизнь. Об этом в комментарии корреспонденту ФАН заявил бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, отметив, что подобное фиаско может критически отразиться на ее морально-психологическом состоянии.

Соратница осужденного основателя ФБК неоднократно рассуждала о семейных ценностях в ходе интервью, публиковала в социальных сетях фотографии вместе с мужем и дочерью, демонстрируя подписчикам «счастливый брак». Более того, активистка в последнее время, пребывая под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, стала проявлять демонстративную набожность. Так, 22 марта текущего года, невзирая на запрет покидать пределы своего жилья, она направилась в храм по случаю празднования Пасхи. Однако ее заявления совершенно не соответствуют тому, чем она занимается за рамками публичной деятельности.

Ранее в Сеть были «слиты» несколько видеозаписей с камеры наблюдения, на которых люди, похожие на оператора YouTube-канала «Навальный Live» Акима Керимова и Любовь Соболь, лежали в одной постели. СМИ указали, что обстановка в помещении в роликах совпадает с фотографиями квартиры мужчины, ранее опубликованными им в соцсетях. Стоит отметить, что соратница осужденного оппозиционера Алексея Навального официально состоит в браке с Сергеем Моховым, о возможных изменах которого сообщалось еще в 2019 году.

Однако проблемы у экс-юриста ФБК возникли не только в отношениях с супругом. Напомним, 4 июня глава государства подписал закон, запрещающий лицам, причастным к экстремистским организациям, участвовать в выборах. Поскольку Соболь длительное время работала в созданной Навальным организации, которая может быть включена в список экстремистов, то ее планам стать депутатом Госдумы РФ не суждено сбыться. Соответственно, запущенная ею еще в октябре 2020 года пиар-кампания в интернете оказалась бесполезной.

Федеральное агентство новостей /

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей юрист Виталий Серуканов обратил внимание, что искусственно созданный ближайшей соратницей Навального положительный образ рассыпается в прах. Он констатировал, что публикация видеозаписей определенно не пойдет на пользу ее репутации, поскольку это сильно противоречит тому облику, в котором Соболь традиционно пытается представать в глазах своей немногочисленной интернет-аудитории.

«То, что происходит в жизни Любови Соболь, никак не стыкуется с тем, что она декларирует, когда пытается казаться политиком. В команде Навального ее совершенно не ценят. Она всегда была расходным материалом, а теперь еще вот такое фиаско. На ее политических амбициях можно поставить крест. Я думаю, она от этого не оправится. На почве подобных стрессов как бы Соболь не устроила какую-нибудь критическую провокацию», — не исключил собеседник.

По словам Серуканова, бывшая юрист «Фонда борьбы с коррупцией» настолько сильно одержима идеей попасть во власть, что из-за возникших сейчас препятствий на этом пути у нее могут возникнуть острые проблемы психического характера:

«Любовь Соболь просто одержима властью — у нее какая-то болезненная тяга к ней, которая переросла в политическую паранойю. Цель ее жизни получить какую-то власть хоть где-то, уже неважно, где. Мне ее в этом плане абсолютно жалко, потому что она натурально помешалась. Я бы посоветовал ей бросить это и заняться чем-то другим, поскольку политика — это совершенно не ее призвание. Единственное, за что я боюсь, чтобы она не попала в «дурдом», потому что ее нездоровая тяга к власти может перерасти в какую-то маниакальную форму».

На вопрос журналиста ФАН, может ли Любовь Соболь в ближайшее время покинуть страну и присоединиться к сбежавшим ранее в Европу соратникам Навального, юрист ответил, что ее там в принципе никто не ждет. Он считает, что обустроившиеся в Литве сотрудники ФБК будут и дальше стараться дистанцироваться от скандально известной коллеги, вовлекая ее в различные авантюрные проекты в России.

«Она там никому не нужна. Не нужна, прежде всего, Леониду Волкову, он ее терпеть не может. Я думаю, для него это страшный сон, если к нему в Литву приедет еще и Любовь Соболь. Всеми средствами они (окружение Навального — Прим. ФАН) пытаются удерживать ее здесь в России, используя для каких-то местечковых провокаций», — заключил Виталий Серуканов.

Напомним, в настоящее время большая часть команды осужденного оппозиционера Алексея Навального скрывается от ответственности в Европе. Кроме Любови Соболь за границу не уехали разве что пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш, все еще находящаяся под домашним арестом, и глава «Альянса врачей»3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.