Историк и скульптор объяснили оплошность создателя памятника Александру III в Гатчине

«Неправильный» орден на груди царя — не идеологическая диверсия при открытии памятника Александру III в Гатчине, а человеческий фактор. Об этом в интервью ФАН заявили историк Клим Жуков и скульптор Андрей Ковальчук.

При этом эксперты, по-разному оценившие скандальную ситуацию при открытии памятника предпоследнему российскому императору, назвали различные причины произошедшего.

Напомним, что в Гатчине 5 июня был открыт памятник Александру III. Непосредственно над воплощением композиции в жизнь трудился скульптор Владимир Бродарский. Сразу же после презентации монумента внимательные граждане заметили, что на груди императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного, высшей государственной награды России до 1917 года, размещена шестиконечная звезда неизвестного происхождения. После того как скандал выплеснулся в СМИ, ошибку исправили. Но «осадок», как говорится, остался.

Памятник Александру III в Гатчине пока не включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по охране которых осуществляются Минкультуры РФ, — последние изменения в документ вносились 3 марта 2021 года. Проект выполнен Российским военно-историческим обществом (РВИО), целями которого являются, в том числе, консолидация сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого страны; содействие изучению отечественной военной истории и противодействие попыткам ее искажения…

Почему при столь серьезных целях и задачах, а также солидном финансировании общество периодически сотрясают скандалы, связанные с ошибками на знаковых памятниках, по просьбе ФАН разбирались эксперты.

ИА «Политика Сегодня». / Анатолий Кубарев

«Мы живем в эпоху вопиющей некомпетентности»

Российский исторический реконструктор, эксперт по средневековому оружию XVI–XV веков Клим Жуков уверен, что подобные ошибки совершаются во всем мире. Виновником же происходящего он считает деньги.

«Памятник Николаю I перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге, для сравнения, — действительно высокое искусство, — обратил внимание собеседник агентства. — Но вот работа скульптора Паоло Трубецкого, по древней модели которого выполнен открытый на днях в Гатчине памятник, чудовищна. Произведение Трубецкого, размещенное на площади Восстания в том же Санкт-Петербурге, скорее, можно отнести к кубизму, и это тоже чудовищно».

Кроме того, Жуков признался, что не совсем понял, зачем России понадобился еще один памятник императору. Хотя царя и называют «Миротворцем», но в Азии в период его правления мы войны вели — все их ужасы на своих полотнах отразил художник-баталист Василий Верещагин. По мнению публициста, внутренняя политика Александра III привела впоследствии к революциям 1905 и 1917 года: получив его наследие, Николай II уже ничего не мог сделать.

Затем собеседник ФАН коснулся непосредственно оплошности скульптора Бродарского.

«Шестиконечная звезда, которую, действительно, «прилепили» на грудь Александра III и которую спешно заменили на российскую награду, напоминает саксонский орден «За заслуги». На модели Трубецкого звезда — правильная: скульптор был бездарь, но ответственный человек. Открытый же в Гатчине памятник курировало ВРИО, и это не лезет ни в какие ворота. Мы живем в эпоху вопиющей некомпетентности!»

Историк добавил, что россияне могли бы пережить и шестиконечную звезду на груди императора, и винтовку Третьего рейха Mauser у защитника, который отправляется на фронт с Белорусского вокзала, и даже спорный мемориал в Катыни, — но все это стало слишком заметным. Получается так, что вначале проект берутся выполнять дилетанты, а когда «деньги освоены», все в авральном режиме бросаются исправлять, что натворили.

«Люди отчуждены от результатов своего труда, это признак развитого капитализма. Поэтому на памятнике советскому оружейнику Калашникову появляется чертеж немецкого автомата Sturmgewehr, а на мундире царя — непонятный орден. Защитник Отечества, центральная фигура мемориала во Ржеве, изначально, на стадии проекта, был изображен в немецком кителе. Это вовремя заметили и переодели его… в форму, которая появилась у Красной армии только в 1943 году. Такое ощущение, что всем там пофиг!»

И похоже, что это общемировая проблема. Собеседник ФАН припомнил случай, когда один американский конгрессмен в 2019 году поздравил военнослужащих ВМС США с годовщиной основания открыткой с российским атомным крейсером «Петр Великий». А в апреле этого года сенат штата Миссисипи поздравил командование ВВС США картинкой с российскими Су-34. По мнению эксперта, подобное безразличие наблюдается во всех странах. Это глобальная проблема, которая уходит корнями в мировую экономическую формацию.

«Пока мы должны и можем говорить только правду. Если кто-то сделал ерунду, об этом следует честно и громко заявлять. Надо называть вещи своими именами, иначе ничего не выйдет. Помимо этого, необходима прозрачность: народ должен знать, какие суммы из бюджета выделяются на съемку сомнительных фильмов и на неправильные памятники».

Клим Жуков убежден, что общественность имеет право знать фамилии виновных: кто утвердил проект и принял то, от чего все смеются или плюются. Иначе и впредь результаты будут такими же.

kremlin.ru / РИА «Новости»

«В 1930-е годы это назвали бы «диверсией»

Скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук считает, что в истории с памятником в Гатчине имеет место нелепая случайность.

«В РВИО работает ряд серьезных профессионалов с точки зрения истории, специалистов по оружию, одежде и технике разных эпох. Они разбираются в орденах и медалях. Я делал памятники для РВИО: ко мне приезжали эксперты, которые профессионально консультировали. Мне присылали фото и тексты, которые я использовал в работе», — рассказал председатель правления Союза художников России.

К столетию завершения Гражданской войны Ковальчук создал скульптуру красного командира — и вся историческая информация была предоставлена ему с избытком. По мнению профессора, специалисты в РВИО серьезно относятся к своим обязанностям: не было никаких казусов, подобных произошедшему при открытии памятника Александру III.

«Полагаю, в большей степени произошедшее — это ошибка скульптора. Возможно, ошибся кто-то из помощников мастера. Это так называемый «человеческий фактор». В 1930-е годы это назвали бы «диверсией», — заявил скульптор. — Кто-то может усмотреть здесь умысел, но специально никто, и скульптор в том числе, подставляться не стал бы, это глупо. Все произошедшее — досадная ошибка».

Ковальчук уверен: в РВИО тщательно разберут ситуацию и примут меры. Он напомнил при этом, что к Александру III в современном российском обществе отношение неоднозначное.

«Надо понимать, что сам образ царя людям с определенными политическими установками не нравится, поэтому и ошибка может муссироваться долго. Ошибка скульптора, конечно, серьезная, и ответственность с него не снимается. «Прокол» со стороны принимающих тоже имеет место быть», — констатировал собеседник агентства.

Ковальчук уточнил, что памятники сегодня ставят разными путями. Иногда в процессе участвует администрация города, иногда — областные органы или РВИО. Разумеется, перед открытием монумента специалисты должны произвести окончательную приемку. По мнению народного художника России, это должна делать комиссия, которая тщательно проводит экспертизу, что-то вроде Отдела технического контроля времен СССР. Кроме того, проект должен персонально курировать эксперт в области того исторического периода, к которому относится памятник.

На момент публикации представители ВРИО не смогли прокомментировать ФАН ситуацию с монументом в Гатчине. Директор Департамента проектной деятельности Игорь Морозов сообщил, что памятниками не занимается, и посоветовал обратиться к директору Департамента культурного наследия Алексею Кондратьеву, с которым связаться не получилось. Советник председателя ВРИО Андрей Назаров посоветовал обозревателю агентства обратиться в пресс-службу организации. А заместитель директора Департамента информационной политики — руководитель пресс-службы Евгения Евграфова ответила, что в настоящий момент РВИО комментариев не дает.

В случае получения ответа ФАН проинформирует о нем своих читателей.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Скандалы с памятниками

8 мая 2014 года на Белорусском вокзале по инициативе Российского военно-исторического общества был открыт памятник в честь марша «Прощание славянки». Как на скульптуре, так и на стене в композиции оказались изображены армейские винтовки Mauser 98, принятые во время Второй мировой войны на вооружение нацистской Германии.

В 2017 году на памятнике легендарному советскому оружейнику Михаилу Калашникову была размещена схема автомата Sturmgewehr 44, которым были вооружены фашистские захватчики.

Нарекания вызвал и заменивший монумент Ленина в центре Калуги в 2017 году памятник Ивану III. Царь изображен с непокрытой головой, что, по мнению историков, в XV веке считалось неприличным. К тому же, при установке у фигуры отвалились голова и рука, и дефект пришлось спешно исправлять.

С 2000 года в Козьих Горах открыт мемориал в память о погибших в Катыни поляках. Ряд общественных деятелей и историков полагают, что композиция увековечила версию Геббельса и Варшавы об ответственности СССР за расстрел польских офицеров. По крайней мере, именно так мемориал воспринимают польские делегации, ссылающиеся на «заключения» времен Ельцина и Горбачева.

Величественный мемориал, посвященный погибшим советским воинам подо Ржевом, открытый в 2018 году, также не избежал критики. Памятник стоит не на месте боев, а на бывшей позиции солдат Вермахта. А на фотопанно мемориала изображены защитники в форме, которая была введена в Красной армии только в январе 1943 года, то есть просто не могла быть им выдана. В такой одежде наши воины шли в атаку уже во время Курской битвы.